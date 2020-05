MORE IMA ALTERNATIVU! Pink.rs vas vodi u Vrnjačku Banju: Umesto inostranstva, ovog leta izaberite KRALJICU SRPSKIH BANJA I MESTO VEČNE LJUBAVI!

Sa četiri mineralna izvora koja se koriste u lečenju, Vrnjačka Banja odavno je prevazišla status prirodnog lečilišta. Parkovi i manifestacije nadaleko su poznati, ali kraljica srpskih banja, kako je često zovu, poslednjih godina se trudi da ponudu prilagodi svačijem džepu i ukusu.

Ako niste sigurni gde biste na odmor, a u inostranstvo vam se u ovako rizičnoj situaciji ne ide, imamo rešenje – Vrnjačka Banja odlična je alternativa moru! Hoteli sa zatvorenim i otvorenim bazenima, spa i velnes centri, odlični restorani i duga šetališta – sve ovo učiniće boravak nezaboravnim.

Ova banja godinama unazad postaje sve popularnija, kako među domaćim gostima, tako i među strancima.

KAKO DO VRNJAČKE BANJE?

Vrnjačka Banja se nalazi u centralnom delu Srbije, 200 km južno od Beograda. Smeštena je na obroncima planine Goč i u dolinama Vrnjačke i Lipovačke reke. Zavisno od položaja pojedinih delova naselja nadmorska visina Vrnjačke Banje se kreće od 220 do 300 m.

U Vrnjačku Banju se može doći magistralnim putem Beograd-Kraljevo i auto-putem Beograd-Niš-Skoplje, preko Pojata.

Legenda iz Prvog svetskog rata postala osnov za "katančenje" ljubavi

Jedna vrnjačka legenda o tragičnoj ljubavi mlade učiteljice Nade i srpskog oficira Relje u vreme Prvog svetskog rata prerasla je svojevremeno u nesvakidašnji običaj mladih Vrnjčana, koji je potom zaboravljen, ali je pre petnaestak godina ponovo oživeo, postavši prava atrakcija i svojevrsna znamenitost Vrnjačke Banje. Lepa vrnjačka učiteljica Nada i oficir Relja, kako legenda kaže, silno su se zavoleli i jedno drugom obećali. Rat ih je, međutim, razdvojio. Relju je odveo u Grčku, gde se mladi oficir zaljubio u lepu Grkinju. Oženivši se njome, tamo je ostao da živi. A u Vrnjcima, učiteljica je godinama čekala svog verenika i, tugujući za izgubljenom ljubavi, tako iskopnela do smrti. Ne želeći da dožive njenu sudbinu, mlade Vrnjčanke počele su potom da za metalnu ogradu jednog od mnogobrojnih mostića preko Vrnjačke reke, omiljenom sastajalištu zaljubljenih parova, "zaključavaju" svoju ljubav katancima a ključiće bacaju u reku. Od tada, ovaj most u centru kraljice srpskog turizma nosi naziv Most ljubavi. Saznavši sve to od meštana tokom jednog svog boravka u Vrnjačkoj Banji, legendu o tragičnoj ljubavi dvoje mladih ovekovečila je i pesnikinja Desanka Maksimović u svojoj pesmi "Molitva za ljubav". S vremenom je, međutim, tradicija "zaključavanja" ljubavi pala u zaborav, ali su je mladi pre deceniju i po opet obnovili. Sada, osim zaljubljenih Vrnjčana, i mnogi drugi parovi koji posećuju Vrnjačku Banju dolaze na ovaj most da "zakatanče" svoju ljubav, ispisujući svoja imena na katancu i bacajući njegove ključeve u Vrnjačku reku. Na ogradama mosta ima nekoliko desetina hiljada katanaca. Na Mostu ljubavi svake godine se održava tradicionalno takmičenje u najdužem poljupcu - "Poljubi me".