Evo kako da unesete što više cinka u organizam i ojačate telo: Bolesti vam ništa neće moći!

Česte prehlade, pogoršavanje hronične bolesti - znaci slabog imuniteta. Za obnovu organizma, najvažniji je cink

Manjak cinka primećen je kod svake treće osobe srednjeg doba. Telo cink ne proizvodi samostalno, već se zalihe obnavljaju unosom hrane. Problem imaju osobe sa bubrežnim i probavnim smetnjama.

Cink je osnova za brojne imunološke procese:

Stimuliše timusnu žlezdu i proizvodnju važnih hormona;

Podržava proizvodnju belih krvnih zrnaca;

Odgovoran je za urođeni imunitet kod novorođenčadi.

U nedostatku cinka,primećen je poremećaj ravnoteže u radu mnogih organa i sistema. Telo ne stvara vitamin D, ne apsorbuje selen i vitamin A. Nervni sistem pati, a sternje kože, kose i noktiju se pogoršava.

Kako pravilno uzimati cink?

Osobi je potrebno do 30mg cinka. Ako se aktivno bavite sportom ili imate fizički naporan posao, potrebno je da unosite u organizam od 40 do 45 mg cinka. Za održavanje zdravlja tokom perioda rasta, deci je potrebno do 10-15 mg cinka. Dijeta bogata cinkom je preporučljiva svima. U svakodnevnu ishranu unosite:

Kuvana govedina;Kiseli proizvodi;Piletina;Morska riba (tuna i sardina);Sočiva.

Salate pospite susamovima semenkama, suncokretovim ili bundevinim semenkama, napravite prilog do spanaća ili zelenog graška uz jelo. Ovseno brašno i pšenično, kao i braon pirinač nadoknađuje rezerve cinka. Zasladite se kockom crne čokolade bez dodataka, napravite šolju kakaa za doručak. Ne pokušavajte da brzo povećate nivo cinka putem dodataka ishrani. Mnogi vitaminski kompleksi sadže preveliku dozu tako da mogu biti štetni za zadravlje.

Među mogućim nuspojavama cinka je: uznemirena stolica, nelagodnost i nadutost stomaka, oslabljena hematopoeza. Pacijentov imunitet opada, javlja se hronična anemija. Cink je dragocen elemenat u tragovima koji podstiče odbrambeni sistem organizma. Da biste ga održavali u krvi, potrebno je da pravilno jedete zdravu i raznovrsnu hranu, uz ravnomerno korišćenje mesa i orašastih plodova.