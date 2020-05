Ovako sortirani uvek će vam biti na dohvat ruke - Najbolji način za čuvanje recepata

Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Sada je vreme da ih sortirate kako biste uvek znali gde se nalaze oni koje želite da pripremite, recimo, za porodični ručak, posnu slavu, za svečanu trpezu i slično.

Mnogo puta smo proteklih dana čuli da nikada više nećemo imati ovoliko slobodnog vremena, doduše nametnutog ružnim okolnostima, i da to treba da iskoristimo za iskazivanje kreativnosti i obavljanje poslića od kojih je, nekako, uvek nešto drugo preče.

Jedan od načina jeste da ih sve poređate u registrator, a za to su vam potrebne providne, plastične košuljice, beli papir i lepak. Za početak, recepte podelite po kategorijama - izdvojite predjela, glavna jela, torte, kolače, smutije, peciva, one za pripremu zimnice i slično. Na svaku košuljicu zalepite papir na kom piše vrsta jela (ako imate samolepljive bele nalepnice to će vam bitno olakšati ovaj posao), pa ređajte novinske ili ručno ispisane papire, ali samo za jela koja ste već isprobali i pouzdano znate da biste ih ponovo rado pripremili ukućanima.

Ako natrčite na neki koji niste dosad spremali, ali vam se čini da biste uskoro mogli, onda ih ređajte u providnu plastičnu foliju na kojoj ćete napisati "isprobati", pa tek vremenom, ako vam se svide, prebacite ih u određenu kategoriju ili, ako nisu ispunili vaša očekivanja, bacite ih. Preostaje vam još da košuljice ubacite u registrator, a na njemu napišete velikim slovima - recepti.

Savet plus: Iste košuljice možete da upotrebite i za sređivanje neke druge dokumentacije. Recimo, u njih možete da stavljate izveštaje lekara specijalista, što će vam uveliko olakšati snalaženje kada treba da krenete na kontrolu. Obeležite ih sa: oftalmolog, kardiolog, neurolog, urolog.., u zavisnosti od toga od čega bolujete. To je, ujedno i prilika da se otarasite svih onih laboratorijskih nalaza koji datiraju možda još od pre deset godina.Ukoliko nemate registrator ili vam predstavlja problem da ga sada nabavite, poneku kutiju od cipela sigurno imate u kući. Dobro je očistite i oblepite ukrasnim papirom po želji (verovatno imate neki koji čuvate za pakovanje poklona). Tako ćete dobiti ukrasnu kutiju, koju potom treba da pregradite kartonima. Na gornju ivicu kartona napišite kategoriju recepata (kao kada ih slažete u registrator), pa ređajte isečke iz raznih magazina ili recepte napisane rukom.

ČUVAJTE IH U RAČUNARU ILI TELEFONU

Podrazumeva se, u vreme kada gotovo svi imaju računare ili mobilne telefone, da postoji i jednostavniji način za čuvanje recepata. Isprobajte onlajn servise koji su namenjeni baš za to. Uz pomoć aplikacija na svom profilu moguće je i čuvanje recepata koji su vam se na prvi pogled učinili zanimljivi, ali niste imali vremena da ih "prostudirate". Ovaj način čuvanja omogućava vam da ih kasnije pogledate, kada poželite da isprobate novo jelo.