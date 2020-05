Restriktivne mere na Havajima ostaju na snazi do kraja juna

Karantin na Havajima do kraja juna

Naredba stanovništvu Havaja da ostane kod kuće zbog opasnosti od zaraze korona virusom verovatno ostaje na snazi do kraja juna, a turisti koji žele da dođu neće biti podsticani da to čine, izjavio je guverner te američke savezne države Dejvid Ige.On je rekao da će obaveza odlaska u dvonedeljni karantin za one koji doputuju na to pacifičko ostrvo sigurno biti produžena do kraja sledećeg meseca.

Kako navodi Rojters, turizam ima značajan udeo u privredi Havaja - prošle godine tamo je boravilo više od 10,4 miliona posetilaca, a od turizma živi oko 216.000 od približno 1,4 miliona stanovnika.Ige je rekao da nastoji da pronađe način da nastavak aktivnosti dozvoli većem broju objekata kao što su restorani, frizerski saloni i berbernice, i dodao da se vlasti te države pri svemu rukovode smernicama zdravstvenih vlasti.

Na Havajima je registrovano nešto iznad 630 slučajeva korona virusa - broj preminulih je 17, a prosečan broj umrlih na 100.000 stanovnika iznosi jedan, i među najnižim je u SAD, navodi Rojters.Prema statistici agencije, u SAD je do juče popodne zabeleženo više od 1,4 miliona slučajeva COVID-19 a broj umrlih je iznad 85.000.