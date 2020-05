UPLATILI STE LETOVANJE? Pink otkriva da li ćete morati da DOPLAĆUJETE JOŠ NEŠTO PORED TESTOVA

Plaže u Grčkoj su otvorene od juče, dok je u Crnoj Gori je otvaranje planirano za sutra. Granice Srbije će 1. juna biti otvorene za četiri zemlje u regionu i stiče se utisak da se situacija normalizuje i da ipak ima prostora da se razmilja o letovanju. Međutim, to bi najranije moglo da bude od sredine jula, a najveća briga trenutno su troškovi za testove i prevoz.

Direktor Jute Aleksandar Seničić za Pink kaže da bi ako hoteli budu radili smanjenim kapacitetom cene mogle da budu nešto veće.

- Međutim, ono što je do sada ugovoreno i unapred plaćeno trebalo bi da ostane na istoj ceni. Prevoz može biti problem, odnosno stavka koja će poskupeti jer se zahteva da svako drugo mesto bude prazno. Cena bi morala da bude bar duplo skuplja, to bi isto važilo za avione – navodi Seničić.

Kako dodaje, sve to zavisi od daljeg ublažavanja mera i usklađivanja protokola sa zemljama u koje turisti iz Srbije najčešće odlaze.

- Kada govorimo o letnjoj sezoni, optimisti smo jer znamo da imamo bar jedan dobar deo putnika koji očekuje da vidimo kakvi će uslovi biti i prema tome se odrediti. U ovom trenutku stvari idu relativno dobro, polako se otvaraju plaže, otvaraju se granice, jedna po jedna zemlja u okruženju daje protokole kako će izgledati prelazak granice – kaže Seničić.

Prema njegovim rečima, ključni su protokoli EU, budući da se Grčka nalazi u EU i da Crna Gora da svoje regulative.

- Očekujemo da dođe do nekog rešenja i da negde sredinom jula krenemo na godišnje odmore. U ovom trenutku je nepoznanica i kakvi će biti protokoli kada je reč o Srbiji. Nadamo se da će se tokom juna nastaviti ublažavanje mere, pre svega kada govorimo o obaveznim testovima i njihovoj ceni – naveo je Seničić.

On je istakao da to može biti problem za one koji žele da putuju jer mogu da imaju značajan uticaj na poskupljenje putovanja.

- Letovanje će ako se zadrži ova cena testa koštati mnogo više nego što smo planirali i to jeste problem. Sada se već pominje ta cena testa od 6.000 dinara. Testovi u Sloveniji su između 20 i 25 evra. Moraju se tako uspostaviti protokoli da test koji napravimo ovde bude validan i u Crnoj Gori, Makedoniji...Ako bude velika potražnja za putovanjima i testovima cena može i da padne. Ako bude cena do 30 evra, mislim da neće imati većeg uticaja na putovanja – rekao je Seničić.