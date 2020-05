Otkrijmo zajedno: Koje su to 2 supstance potrebne za jačanje Vašeg imuniteta?

Imunitet se može ojačati pomoću odgovarajuće kombinacije dva minerala, saznajte u tekstu koja.

Šta je to imunitet?

Imunitet predstavlja odbrambeni sistem organizma koji je ključan u sprečavanju prodora, razmnožavanja i dejstva mikroorganizma u našim tkivima. Pri rođenju i dojenju, dobijamo određenu dozu imuniteta od majke. Međutim, od izuzetnog značaja je, takozvani stečeni imunitet, koji ima ulogu u sprečavanju nastanka infekcija, zapaljenja, mnogih bolesti, kao i kancera. Zato je važno misliti o imunitetu, i pripremiti organizam da deluje u pravoj meri kada za to dođe vreme.

Kako prepoznati manjak imuniteta i šta do njega dovodi?

Svaki organizam je priča za sebe, međutim postoje neki simptomi koji se češće javljaju kod većine pacijenata. Ukoliko se dešava da ste često prehlađeni, da Vam se infekcije vraćaju, da ste stalno iscrpljeni, umorni, da imate varijacije u kilaži, da postoje neke promene na koži u vidu ekcema, bradavica, herpesa, da Vam je često hladno, onda sigurno imate problem sa manjkom imuniteta.

Ovo stanje može nastati kao posledica urođene sklonosti ka slabijem imunitetu, ali češće je posledica nedostatka vitamina i minerala, loše ishrane, fizičke i mentalne iscrpljenosti, nedostatka sna, kao i izloženosti hroničnom stresu. U hladnijem periodu godine češće dolazi do pada imuniteta, kao posledica izloženosti organizma stresu u vidu niskih temperatura. Od jeseni do ranog proleća postoji veći rizik od razvoja infekcija i oboljevanja, pa je zato jako važno jačati imunitet u ranijem periodu, kako bismo pripremili naš organizam za potencijalni prodor mikroorganizama.

Koje su posledica manjka imuniteta?

Kada mikroorganizam uđe u naš organizam u okolnostima dobrog imuniteta, naš imuni sistem brzo reaguje u vidu lučenja određenih inflamatornih ćelija, njihove brze mobilizacije na mesto gde se nalazi mikroorganizam, i vrši njegovu neutralizaciju. Međutim, kada ovaj sistem zakaže, mikroorganizam neometano ulazi u naše ćelije, razmnožava se i ispoljava svoje štetne efekte. Kod osoba koje su imunokompromitovane, čak i "bezazlen" mikroorganizam moze dovesti do ozbiljnih stanja, kao i do fatalnog ishoda. Postoje i situacije kada mikroorganizam već postoji u našem telu, ali prilikom pada imuniteta biva reaktiviran, i dovodi do razvijanja bolesti.

Kako da pojačam imunitet?

Treba shvatiti da se jačanje imuniteta ne dešava preko noći. Stvaranje vojske imunih ćelija, koje spremno čekaju da odreaguju kada organizam biva ugrožen, zahteva vreme. Tako da je pogrešno verovanje da se sredstva za imunitet piju isključivo pri javljanju prvih simptoma, i u toku bolesti. Ispravno je delovati na vreme, a to podrazumeva stalne aktivnosti u toku godine, koje povoljno utiču na naš imuni sistem.

Potrebno je razviti zdrave navike po pitanju ishrane: unositi više svežih namirnica koje su bogate vitaminima i mineralima, izbegavati koliko je to moguće, brzu hranu, rafinisane šećere, hranu prženu u dubokom ulju. Obroci bi trebalo da su manji, pravilno raspoređeni, i otprilike u isto vreme. Ključna stvar je i dobar san. Uprkos manjku vremena zbog sve bržeg načina zivota, ne smemo zanemariti vreme koje je potrebno da se nas organizam reparira, odmori, nadoknadi sve izgubljeno u toku dana i pripremi nas za nove energetske izazove u narednom danu. Potrebno je voditi računa i o svom mentalnom zdravlju, tako da izdvojte Vaše vreme kada cete se relaksirati, raditi stvari koje Vas opustaju i smanjiti nivo stresa. Pored toga postoje i suplementi za jačanje imuniteta, koji na jednostavan, komforan način jačaju Vas imunitet.

Da li postoje efikasna, a povoljna sredstva za jačanje imuniteta?

Često nailazimo na problem među pacijentima kada je reč o sredstvima za jačanje imuniteta, u vidu cene. Neosporno je da je za većinu suplemenata potrebno izdvojiti nešto više novca, ali to ne znači nužno da su samim tim i efikasnija. Naravno da postoji efikasno sredstvo koje je potpuno pristupačno svima. Magnall Immuno® je takav preparat koji u sebi sadrži magnezijum i cink, i koji se pokazao odlično.

Kako Magnall Immuno deluje?

Cink ima ogromnu ulogu u raznim procesima u organizmu, pre svega u popravljanju ćelija koje su oštećene procesom oksidativnog stresa, tako da ima antioksidativnu ulogu. Uključen je i u procese rasta i razvoja u toku trudnoće, detinjstva i perioda adolescencije. Međutim, opšte poznata i ključna uloga cinka je uticaj na imuni sistem, i na zaceljivanje povreda i zarastanje rana. On podstiče povećanu otpornost organizma na infekcije (1), i ubrzava zarastanje rana. Dokazano je da cink kod dece smanjuje broj infekcija u gornjem respiratornom traktu, kao i da utice na skraćenje dužine prehlade i gripa (2).

Magnezijum je mineral koji ima važnu ulogu na nivou mišićnog, kardiovaskularnog, ali i imunog sistema. Preporučuje se kod aritmija, grčeva u mišićima, zamora, oslabljenog imuniteta, obzirom da deluje na svim nivoima imunog odgovora. Razne studije su pokazale da magnezijum podstiče imuni odgovor (3) i time doprinosti većoj otpornosti organizma od mikroorganizama.

Preparat Magnall Immuno® sadrzi 375mg magnezijuma i 10mg cinka, što su preporučene dnevne doze magnezijuma i cinka. Primena je jako komforna, tj. 1 kapsula dnevno. Ne morate razmišljati o predoziranju ili nedovoljnim dozama, obzirom da je napravljena prava kombinacija sa 100% potrebnim dnevnim dozama magnezijuma i cinka.

Mislite o Vašem zdravlju na vreme, obezbedite ga sebi svakog dana- uz Magnall Immuno®!

