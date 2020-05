Niste raspoloženi za se*s, a hteli biste da budete?

Postoje dani kada je dovoljna jedna misao da biste postali zainteresovani za malo akcije.

S druge strane, ima i onih dana kada vam do seksa nije šta god pokušali. Jednostavno raspoloženje varira i to je sasvim normalno. Naš seksualni nagon je u velikoj meri povezan sa stvarima koje nam se dešavaju u toku dana, a uz sve to je i reaktivan i prema našim osećanjima.

Brojni su razlozi za manjak zainteresovanosti za seks. Problemi na poslu, zdravstveni problemi, neželjeni efekti lekova, kao i brojni drugi spoljašnji faktori utiču na to da vam apsolutno nije do maženja sa voljenom osobom. Međutim to što se trenutno ne osećate naročito zainteresovano za malo akcije, ne znači da treba da odustanete i pomirite se sa tim da je bitka izgubljena. Zapravo, stvar je u tome da preuzmete stvar u svoje ruke.

Istina, seskualni libido ima svoje uspone i padove, ali mu vi u velikoj meri možete pomoći. Um je veoma moćna stvar, jer vam može omogućiti da sebe dovedete u stanje u kom ćete poželeti seks. Seksualni stručnjaci podelili su sa nama načine na koje sebe možete da navedete da budete zainteresovani za seks.

POVEŽITE SE SA SVOJIM TELOM

Kako biste postali raspoloženi za seks potrebno je prvo da budete zadovoljni sami sa sobom. Povežite se sa svojim telom i pronaći ćete način da stvari posmatrate drugim očima. Udahnite duboko, uradite par opuštajućih vežbi, ili provedite izvesno vreme napolju. Sve ovo će popraviti stanje sa vašim unutrašnjim osećanjima.

POSTAVITE SCENU

Kreirajte ambijent u svom okruženju koji će vas navesti da se osećate raspoloženije i samim tim zainteresovanije za seks. Zagasite svetla, posegnite za mekim jastucima i svilenom posteljinom, postite laganu muziku i dobra atmosfera u čijem vazduhu se nazire seks, neće izostati.

URONITE U TOPLU KUPKU

Ništa nije intimnije i ne izaziva erotska osećanja poput dodirivanja vlastitog tela za vreme tople kupke. Čak i ako vam na početku ovaj pristup ne deluje kao preterano senzualan, uključite malo maštu i efekat neće izostati. Sveće sa mirisom lavande u uglu kupatila mogu vam u velikoj meri pomoći sa stvorite ugodan ambijent.

MASTURBIRAJTE

Čak i ako vam nije do toga, masturbiranje je najlakši i najbrži način da sebe dovedete do stanja u kom ćete poželeti da uključite voljenu osobu u svoj užitak. Možda će vam zvučati kontradiktorno ali ponekad je bolje prvo doći do orgazma sa samim sobom, pa tek onda osetiti uzbuđenje i želju za seksom sa drugom osobom.