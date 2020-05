Ako ste se pitali: Zašto je kefir dobar po naše zdravlje?

Koje su razlike između kefira i jogurta i zbog čega je kefir odličan prirodni probiotik, saznajte upravo sada.

Koliko vas konzumira kefir češće od jogurta ili uopšte? Da li ste se nekada zapitali kakva zdravstvena svojstva on ima? Kefir je fermentisani probiotski napitak bogat enzimima, kao i mikroorganizmima koji balansiraju mikrosistem crevne flore. Kefir se dobija fermentacijom mešovite kulture mikroorganizama koju čine mlečno kiselinske bakterije i kvasci. Ima kremast ukus, sličan jogurtu, i brojne zdravstvene benefite, pre svega probiotske.

Kefir se najčešće proizvodi od kravljeg mleka, ali se može napraviti sa alternativama poput kokosovog, kozjeg, pirinčanog mleka.

Pošto se kefir dobija fermentacijom (vrenjem), većina ljudi koji imaju netoleranciju laktoze mogu da konzumiraju kefir.

Kefir ili jogurt?

Kefir i jogurt imaju sličnosti, ali i razlika. Razlikuju se u konzistentnosti, sadržaju hranljivih sastojaka i načinu na koji se prave. Oba proizvoda imaju slične ukuse i tradicionalno se prave od mlečnih proizvoda (ili od spomenutih alternativa). Takođe, kefir i jogurt sadrže veliku količinu proteina, kalcijuma, vitamina B, kalijuma i probiotika. Međutim, oni imaju i značajne razlike. Kefir obično ima više masti nego jogurt, ali ima i više proteina i više probiotika.

Fermentacija kefira i jogurta se razlikuje. Kefir fermentira na sobnoj temperaturi, dok mnoge vrste jogurta počinju da se kultivišu pod uticajem toplote. Kefir sadrži veći broj različitih vrsta zdravih bakterija, i zbog toga je pogodniji za gastrointestinalni trakt.

Zdravstvene prednosti kefira

Jedan od razloga zašto je kefir postao zastupljeniji u ishrani, naročito zadnjih godina, je zbog zdravstvenih prednosti koje pruža.

Kefir je hranljiv napitak, bogat proteinima, vitaminom B, kalijumom i kalcijumom. Kalcijum pomaže izgradnji jakih kostiju, protein gradi jake mišiće, a kalijum je neophodan za zdravlje srca.

Probiotski efekat je najbolja zdravstvena korist koju kefir može ponuditi. Probiotici inače imaju sledeći uticaj na naše zdravlje:

• poboljšavaju balans dobrih i loših bakterija u našim crevima

• pomažu u lečenju i sprečavanju dijareje, naročito nakon tretmana antibioticima

• pomažu kod ublažavanja sindroma iritabilnog (nervoznog) creva

• smanjuju i sprečavaju gastrointestinalne infekcije, i ubrzavaju oporavak nakon njih

• pomažu u sprečavanju i lečenju vaginalnih infekcija

• pomažu u sprečavaju i lečenju infekcija urinarnog trakta

Zdravstvene beneficije kefira su izvan probiotskog delovanja. Studije (1) su pokazale da kefir može biti koristan u snižavanju holesterola i stimulaciji imunog sistema. Konzumiranje kefira se preporučuje naročito za stvaranje zdrave mikrobiotske sredine u crevima.

Kefir ima mnogo dobrih zdravstvenih prednosti, ali i nuspojave koje u ređim slučajevima mogu nastati njegovim konzumiranjem. Najčešće nuspojave uključuju konstipaciju i abdominalne grčeve.

Osobama sa autoimunim bolestima se takođe savetuje oprez pre upotrebe kefira. Dok su bakterije u kefiru korisne za ljude sa jakim imunim sistemom, mogu pojačati infekcije ili pogoršati stanje kod osoba čiji je imunološki sistem narušen.

Studije o kefiru

Većina istraživanja o kefiru su pozitivna. Jedna studija je pokazala da kefir poseduje snažno antimikrobno, anti-inflamatorno, antioksidativno i anti-tumorsko svojstvo (2).

Ostala istraživanja su pokazala da kefir može pomoći u poboljšanju stanja probavnog sistema (3) na više načina, uključujući direktnu inhibiciju patogena i povećanu proizvodnju zdravih bakterija.

Predlog je da svakodnevno uvrstite kefir u svoju ishranu, ako vam prija. A, ako vam ukus kefira ne prija ili imate nuspojave usled njegovog korišćenja, imamo rešenje za vas.

Bulardi probiotik je jedinstven probiotski preparat koji se primenjuje još od 1923. godine, i tokom skoro čitavog veka primene nije izgubio na svojoj aktuelnosti. I dalje predstavlja najispitivaniji probiotski soj na svetu. Njegova efikasnost i bezbednost dokazana je brojnim kliničkim studijama, kao i u brojnjim preporukama i smernicama u Evropi i svetu.

Jedna ćelija probiotske gljivice u Bulardi Probiotiku ima 10 puta veću površinu nego što je imaju probiotske bakterije, čime vezuje za sebe veći broj štetnih bakterija i virusa, ubrzavajući njihovu eliminaciju iz organizma.

Bulardi probiotik se preporučuje kod slučajeva dijareje izazvane upotrebom anitibiotika, na putovanjima, protiv bakterija, toksina, za uspostavljanje normalne sredine crevne flore i odgovarajuće bakterijske ravnoteže.

Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi!

Autor: Pink.rs