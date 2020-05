Planirate letovanje u Grčkoj? Ovo su propisi za PUT AUTOBUSOM, a u kolima će morati da se poštuju OVA PRAVILA

Ministarstvo turizma Grčke objavilo je zdravstvene protokole koje će turističke agencije morati da poštuju, a tiču se usluga transporta.

Ovako glase usvojeni protokoli za turističke agencije, uz ogradu da će se prilagođavati u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom:

- Svaki autobus može da primi najviše 50 odsto svog kapaciteta.

- Turističke agencije moraju da budu potpuno upoznate sa simptomima Kovida-19 i da svoje osoblje obuči da prepozna simptome poput kašlja, kratkog daha i temperature.

- Osoblje mora da bude obučeno i upoznato sa pravilima grčke javne zdravstvene organizacije (EODY) u vezi sa besprekornim održavanjem higijene, kako lične tako i higijene objekata.

- Vozači autobusa moraju takođe da budu obučeni da primete sumnjive slučajeve putnika i da sa njima postupaju u skladu sa preporukama EODY.

- Na vratima svakog autobusa mora da bude obezbeđeno dezinfekciono sredstvo za putnike i osoblje.

- Preporuka su i paravani od pleksiglasa kojim će vozač biti odvojen od putnika.

- Jedno mesto mora da bude slobodno pored putnika.

- Obavezno je nošenje zaštitnih maski u toku putovanja.

- Preporuka je da se autobusi u toku celog puta prirodno ventiliraju.

- Na kraju svake vožnje autobus mora da se detaljno dezinfikuje, a u toku vožnje nekoliko puta prebrisati površine koje se najčešće dodiruju - recimo držači.

Ako putujete negde gde će biti neophodno da iznajmite auto, ovo su pravila koja moraju da poštuju agencije:

- Sva vozila moraju da budu detaljno očišćena i dezinfikovana nakon upotrebe svake mušterije.

- Svaka kola imaće određen broj putnika kojima je vožnja dozvoljena, bez obzira na kapacitet vozila. Tako, vozila sa sedam sedišta mogu da prevoze vozača plus dva putnika. Vozila koja imaju do pet sedišta mogu da prime vozača plus jednog putnika. Ova pravila neće se odnositi na porodice sa maloletnom decom.

- U toku vožnje obavezno je da svi putnici nose maske.