Sokom od pomorandže protiv infekcije

Pomorandže, pune vitamina C, treba da su uvek na vašem stolu. Ako pušite, živite u zagađenom okruženju ili vas je obuzeo umor, konzumirajte sok od pomorandže. Čak je poželjno, poručuju nutricionisti, da salatu ne začinjavate uljem, već sokom od pomorandže. Ukusna slatko-slana kombinacija je višestruko delotvorna. Inače, sok od pomorandže sadrži sve sastojke kao i plod, ali samo ako se brzo popije. To je zato što kiseonik iz vazduha utiče na smanjenje količine vitamina C u soku. Od davnina se zna da je ovaj sok savršen čistač organizma i dobro sredstvo za pravilno varenje hrane.

Zagovornici tradicionalnog načina lečenja tvrde i da ćete uspešno oterati respiratorne infekcije ako nedelju dana pre jela pijete tri puta dnevno po pola čaše soka pomorandže. Protiv prehlade konkretno treba piti četiri čaše dnevno, sve dok se stanje ne poboljša.

Osim toga, pomorandža poboljšava i stimuliše rad creva, snižava nivo lošeg holesterola u krvi, a zadebljanje krvnih sudova smanjuje za trećinu. Takođe, daje čvrstinu i elastičnost kosi, a noktima sjaj i jačinu.