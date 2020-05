Maska ušla u modu: Ovog leta morate da imate ovaj modni detalj! (FOTO)

Zaštitna maska postala je pravi modni hit. Osim što je obavezna, ona predstavlja i novi modni detalj bez kojeg ne smete da izađete na ulice u pojedinim državama.

Tako su modni kritičari požurili da naprave zaštitne maske sa svojim logom, prodavajući ih po neverovatnim cenama. Za pojedine dizajnirane maske potrebno je izdvojiti i do 590 dolara.

I wish every success to PM Igor Matovic and his new government of #Slovakia. Entrusted with great responsibility to lead our country in these difficult times, in unity and with compassion. #PrimeMinister #president #government #Covid_19 pic.twitter.com/KLEeAtulLz