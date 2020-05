Imunitet kao glavna prevencija infekcije - kako ga pojačati?

Obratite pažnju na sledeće vitamine, minerale i ostale supstance koje mogu napraviti čudo u vezi vašeg imuniteta!

U prethodnom tekstu smo zaključili da naš imunološki sistem stalno obavlja težak posao u odbrani od najrazličitijih ugrožavajućih faktora. Da bismo ga zaštitili, neophodan je unos dovoljne količine minerala, vitamina i antioksidanasa, kako bismo obezbedili organizmu dovoljno zaliha za sintezu odbrambenih supstanci. U nastavku navodimo najbitnije od njih.

Vitamin C

Za razliku od životinja koje same mogu da proizvodu vitamin C, čovek mora da ga redovno unosi.

Na dnevnom nivou neophodno je koristiti izvor vitamina C iz hrane kao što su: brokoli, limun,karfiol, grepfrut, kelj, kivi, mango, breskve, pomorandze, grašak, slatki krompir, jagode, paradajz, crvena, zelena ili žuta paprika, crveni kupus, ali je često potrebno unositi ga putem suplemenata. Preporučen dnevni unos vitamina C je 100-250 mg, dva puta dnevno. Da vitamin C ima izuzetan efekat u borbi protiv infekcije dokazuje da preporučljivi unos u slučaju infekcija je od 1-3 g na dan!

Cink

„Jedan od retkih minerala koji ima antivirusno delovanje.“

Istraživanja pokazuju da smanjuje simptome kod infekcije rinovirusa, odnosno obične prehlade. Takođe postoje dokazi da ima antivirusni efekat na viruse herpesa.

Nazivaju ga bitnim elementom u tragovima za ljudski organizam, jer vrlo male količine cinka su neophodne za zdrav organizam. Ljudsko telo ne skladišti cink, samim tim cink se mora redovno unositi putem ishrane ili dodatne suplementacije.

Izvori cinka iz hrane su: crveno meso, pasulj, orasi, plodovi mora, integralne žitarice i mlečni proizvodi.

Preporučene dnevno količine koje je potrebno uneti za muškarce su 11 mg/dan, a za žene 8 mg/dan.

Kod ljudi sa nedostatkom cinka preporučljivo je uzimati ove doze dva do tri puta na dan u trajanju od 6 meseci.

Vitamin D

Naučnici svakog dana saznaju „dobre vesti“ o vitaminu D, između ostalog i da može da leči pa čak i da spreči virusne infekcije. Jedno istraživanje je pokazalo da uzimanje vitamina D tokom zime je pomoglo da se smanji broj školaraca obolelih od gripa. Jasno je da je vitamin D veoma važan deo zdravog imunskog sistema. Preporučen dnevni unos za vitamin D je 1000 i.j/dan za odrasle, dok za decu 400 i.j/dan.

Đumbir

„U zemljama Bliskog Istoka đumbir više nije samo hrana, već i lek!“

Jedan od najjačih antioksidanasa koji postoji u svakodnevnici. Đumbir „hvata“ slobodne radikale koji su uzročnici zapaljenja, i na taj način čisti naše telo i jača imunitet. Preporučuje se kod prehlade i gripa, takođe se daje uz terapiju detoksikacije jetre, koja nam je neophodna u otklanjanju svih pogrešno zalutalih toksina i patogena u naš organizam.

Svaki vid lečenja zahteva tačno definisane doze, shodno tome sve više na tržištu se pojavljuju i konzumiraju preparati na bazi đumbira. Preparati na bazi đumbira imaju veću koncentraciju aktivnih supstanci od sirovog đumbira. Na taj način sebi omogućavamo sigurnu dozu.

Propolis

“Višegodišnji rezultati ankete ljudi koji su preventivno koristili propolis potvrđuju izostanak virusnih bolesti (prehlada, gripa) i brže ozdravljenje kada su ga koristili u početnoj fazi bolesti”. Propolis u prirodi ima zaštitnu ulogu pčela, takođe u humanoj primeni služi kao snažna zaštita od virusa, bakterija i gljivica, a efekat dolazi od bioflavonoida, polifenola koji sadrži, što je veći procenat polifenola, bolja je zaštita od mikroba. Neposredni protuvirusni učinak zasniva se na prisustvu bioflavonoida koji imaju antimikrobno delovanje.

Autor: Pink.rs