Za letnju sezonu u trendu - Ovo su top tri modela haljina koje morati imati (FOTO)

View this post on Instagram

Ad/Werbung “Ahh trés chic” said the lady sat at the next table... At least that’s what I hope she said, but one thing‘s for sure, I love the look she’s giving me here 😂🖤 . . #polkadotdress #chicdress #parisianstyle #chicparisien #streetstyleparis #parisstreetstyle #parisianmoments #elegantoutfit #femininestyle