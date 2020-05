Da li se vitamin B može iskoristiti bolje u telu samo uz vitamin C?

Pri tom naučite i kako da brzo rešite nedostatak vitamina B i C.

Iako su nam svi vitamini preko potrebni, oni se među sobom razlikuju. Vitamini se nalaze u hrani i vitaminskim suplementima i obavljaju neophodne funkcije u našem telu, i od vitalnog su značaja za održavanje dobrog zdravlja. Verovatno većina od vas zna da je vitamin B od suštinske važnosti za naše funkcionisanje i zdravlje. Međutim, neki od vas se dvoume da li da uzimaju samo vitamin B ili uzto možda i ide vaš omiljeni vitamin C ili se uzimaju odvojeno? Sada upravo rešavamo tu dilemu.

Vitamin B ima bolju iskoristljivost uz vitamin C?

Vitamini B kompleksa i vitamin C su vitamini rastvorljivi u u vodi, što znači da se ne skladište, već se izlučuju svakodnevno putem urina i moraju se dopunjavati na dnevnom nivou.

Iako nema ništa loše u uzimanju ova dva vitamina zajedno, preporuka stručnjaka je da vitamin B treba uzeti prvo ujutro, dok bi, u idealnom slučaju, vitamin C trebalo uzimati u manjim količinama tokom dana. Ako nemate vremena da to uradite ili mislite da to verovatno nećete uraditi, možete ih slobodno uzeti u isto vreme.

Suplementi poput Active B complexa kombinuju B kompleks vitamina, koji sadrži svih osam esencijalnih vitamina B grupe, sa vitaminom C. Active B complex je poseban, jer sadrži aktivni folat najnovije generacije koji ima 7 puta veću bioraspoloživost u odnosu na običnu folnu kiselinu. ActiveB complex sa aktivnim folatom u samo jednoj kapsuli dnevno obezbeđuje čitav spektar vitamina B grupe, pažljivo dizajniran za optimalnu apsorpciju i maksimalnu iskoristljivost.

Šta, u stvari, predstavlja B complex?

Vitamin B je više od jednog vitamina. B kompleks vitamina obuhvata tiamin, riboflavin, vitamin B6, niacin, biotin, vitamin B12, folnu kiselinu i pantotensku kiselinu.

Vitamini B kompleksa imaju tendenciju da pojačavaju vaš nivo energije 2 , tako da je njihovo uzimanje idealno ujutru - pogotovo zato što prazan želudac pomaže pri apsorpciji vitamina. Ako ih uzmete uveče, to zapravo može da spreči vašu sposobnost da zaspite. I imajte na umu da uzimanje velikih doza vitamina B može da utiče na vašu jetru.

Kada je najbolje uzeti Vitamin C?

Uzimanje vitamina C ujutro je u redu, jer tako osiguravate da ste dobili ovaj važan nutrijent barem jednom u toku dana. Vitamin C takođe povećava nivo noradrenalina, hemikalije u mozgu, zbog koje dolazi do aktivacije moždanih struktura i usmeravanja pažnje i ubrzanja rada srca.

Jedna od prednosti uzimanja vitamina B i C zajedno je, da vitamin C pomaže organizmu da apsorbuje folnu kiselinu, jedan od vitamina B. Vitamin C može pomoći u bržem zarastanju rana i stvaranju crvenih krvnih zrnaca 3 . On se često uzima u cilju prevencije prehlade, i utvrđeno je da vitamin C može skratiti trajanje prehlade.

Vitamini B i C u ishrani

Pošto se oba ova vitamina moraju svakodnevno dopunjavati, dobro bi bilo da se pobrinete da vaša ishrana sadrži mnogo hranljivih namirnica koji ih obezbeđuju. Suplementi poput Active B complexa su odličan izbor, pogotovo ako ste trudni, pod stresom, starijeg doba ili jednostavno skloni odbacivanju određenog broja hrane bogate vitaminom B.

Dobri izvori hrane vitamina C uključuju citrusno voće i sokove, brokulu, kivi, papriku, krompir, jagode i paradajz.

Vitamin B6 se nalazi u ribi, krompiru, avokadu, bananama, pasulju, žitaricama, mesu, ovsenoj kaši i živinskom mesu. Vitamin B12, važan za metabolizam, prisutan je u siru, jajima, ribi, mesu, mleku i jogurtu.

Više o nedostatku vitamina B i ostalim potrebnim vitaminima i mineralima možete pročitati više OVDE.

