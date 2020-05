ODMOR ZA SVA ČULA! Provedite leto na Tari, deleko od gradske vreve (FOTO+VIDEO)

Tara se nalazi u zapadnom delu Srbije i pripada unutrašnjem pojasu Dinarida. Prosečna nadmorska visina planine Tare je 1.200 metara, a najviši vrh je Kozji rid sa 1.591 metar.

Pripada grupi podrinjskih planina i ima složenu geološku prošlost i raznoliku petrografsku građu.Položaj planine Tare predstavlja povoljan uslov za razvoj turizma, jer omogućava raznovrstan sadržaj turističkog boravka, odnosno posetu većem broju turističkih lokaliteta.

Po bogatstvu i raznovrsnosti turističih vrednosti, ekološki očuvana prirodna sredina, planinski reljef sa umerenom nadmorskom visinom od 800-1.500 metara, pogodni tereni za zimske sportove, bogat i raznovrstan biljni i životinjski svet, blagotvorna klima, Drina sa veštačkim jezerima Zaovine i Perućac, daju ovoj planini veliku turističku vrednost što je čini konkurentnom u odnosu na Zlatibor i druge planine.

Tara ima povoljan položaj prema komplementarnim turističkim vrednostima u neposrednoj okolini: Užicu, Mokroj Gori, Višegradu sa brojnim kulturno-istorijskim spomenicima, koji privlače izletnička kretanja turista stacioniranih na Tari u cilju zadovoljenja obrazovno-kulturnih potreba i bogatijeg sadržaja i boravka.

Tara ima odličnu predispoziciju za održivi turizam, koji predstavlja svaki turizam koji donosi minimalni uticaj na životnu sredinu i kulturnu baštinu, ali u isto vreme dovodi do ekonomskog razvoja lokalne zajednice.Razuđeni reljef Tare je pogodan za turističku izgradnju, jer postoje dobri uslovi za lociranje turističkih objekata. Na mestima blagih padina, prevojima i erozionim proširenjima, postoje lokaliteti koji su veoma osunčani i zaklonjeni od vetrova.

Tokom zimskog perioda povoljni su uslovi za sankanje, nordijsko, početničko skijanje. Mogućnosti alpskog skijanja su ograničene zbog visinske razlike od svega 400 m i dužine staza koje ne prelaze ni 2 km.Najkvalitetniji skijaški tereni su u reonu Predovog krsta, sa visinskom razlikom od 500 m. Dužina staze je od 3 do 5 km. Reljef Tare ima pogodna rekreativna svojstva, jer mali nagibi pogoduju šetnji, jahanju, različitim sportskim igrama, korišćenju trim staze i slično.

NACIONALNI PARK TARA

Tara je od 13.jula 1981. godine. Nacinalni park proglašena od strane Narodne skupštine SR Srbije i obuhvata površinu od 24.991,82 hektara.Briga o najlepšoj planini Zapadne Srbije 1981 god. poverena je JP Nacionalni park Tara. Pretpostavlja se da su trijaski krečnjaci, na severnim stranama Tare u tercijeru bili obala Panonskog mora. Zbog povoljne klime i zabačenosti na Tari je opstao relikt i endemit balkanskog poluostrva Pančićeva omorika, kao i mnogi drugi spomenici prirode, blago rečeno živi fosili. Tara je uglavnom izgradjena od krečnjaka, prosečne nadmorske visine 1000-1200m. Najviša kota je Kozji Rid 1591m a najniža kota 291m odnosno visina jezera Perućac.

Reka Vrelo je najjače kraško vrelo u NP čija se voda uliva u Drinu posle tačno 365m. Klima je izrazito planinska, leta sveža,a zime hladne sa dosta snega. Kiše su najčešće u maju. Najsuvlji meseci su jul i avgust, jesen je sunčana i toplija od proleća.NP Tara je 80% područje šumskih ekosistema. Otkrivene su 34 šumske i 19 livadskih zajednica.75% su mešovite sastojine smrče, jele i bukve. Pored Pančićeve omorike značajne su i mečija leska,tisa, božikovina, jeremičak, dervenski različak, božur, paprat rebrača…Od 53 vrste sisara koliko ih je zabeleženo na Tari, najatraktivniji su mrki medved, divokoze koje na Tari žive i na 290mnv.

Od 135 vrsta ptica 43 su selice, a posebno se ističu i najugroženije vrste poput orlova, sokolova i drugih čistača prirode.U šumama Tare postoji više od 251 vrste gljiva, od kojih su 3 otrovne. Jedna od njih je Zelena pupavka –najopasnija gljiva Evrope.Ribolov na vodama kojima gazduje NP Tara predstavlja pravo uživanje. Ove vodotokove nastanjuje oko 40 vrsta riba (mladica, lipljan, som, šaran, mrena.jez…). Područje NP Tara obiluje arheološkim nalazištima koja datiraju od neolita do srednjeg veka. Poznate su neke nekropole - stećci u Perućcu, ostatci srednjevekovnog utvrđenja Solotnik i manastir Rača, zadužbina kralja Dragutina Nemanjića iz 13-og veka.

Na Tari je obeleženo 18 planinarskih staza sa ukupnom dužinom od 120km. Za korišćenje ovih staza preporučuje se korišćenje planinarskih mapa do kojih se može doći na informativnim punktovima u Parku.

Projektom TAROCIKL definisano je 27 biciklističkih staza dužine oko 420km i otvorena vrata novoj vrsti turizma, bez štetnih posledica. Lov u NP Tara je uvek organizovan i usklađen sa planskim dokumentima.U šumama Tare ima oko 40 medveda, 300 divokoza, 320 srna i oko 40 divljih svinja. Dozvolu za lov, vodiče i transport divljači na druga područja,odobrava Služba za zaštitu i unapređenje lova i ribolova JP Nacionalni park Tara.

Cene smeštaja cene smeštaja na Tari su šarenolike, kreću se od 30 evra u apartmanima (dvoje odraslih i dvoje dece), do 4800 dinara ( po osobi) u hotelima sa polupansionom. Takođe, možete odsesti i u Perućcu, Bajinoj Bašti ili na Mokroj Gori i tu su cene raznolike i slične kao i na samoj Tari.

Udaljenost Tare od Beograda Udaljenost planine Tara od Beograda automobilom iznosi 198 km, i potrebno je oko 4 četiri sata i 10 minuta vožnje.

Kupanje u Zavionskom jezeru i na Perućcu

Tara nudi dosta u vrelim letnjim danima. Planinska klima u kombinaciji sa nekoliko jezera idealna je prilika da se sklonite od gradskih vrućina.

Na velikom jezeru u Zaovinama najbolje mesto za kupanje je kod brane Lazići. Plaža nije uređena i u zavisnosti od nivoa jezera zavisi i veličina plaže. U blizini ovog mesta za kupanje je restoran sa lepim pogledom na malo jezero Spajići.

I na malom jezeru Spajići koje se nalazi ispod velikog jezera u Zaovinama može se kupati. Voda je dosta hladnija ali kada letnje temperature pređu 30 stepeni ovde je idealno.

Nedaleko od ovog jezera je još jedno malo jezero – Lipovica. Takođe je hladnija voda ali se može kupati ili samo uživati u hladu borova.

Perućac

Jezero Perućac sa uređenom pontonskom plažom je 13 km od Mitrovca na Tari. Velika pontonska plaža ima i male bazene za decu a tu su i spasioci Sportsko turističkog centra Bajina Bašta.

Na plaži su postavljeni tuševi kao i kabine za presvlačenje. Do same plaže nalazi se restoran splav Sidro gde mozete ručati ali i rezervisati vožnju velikim turističkim brodom kanjonom Drine do Višegrada.