Ovako prava žena treba da odgovori na prozivke jedne sirovine od čoveka - Ne postoji bolji način!

Neki dan mi se jedan "čovek" obratio ovim rečima: "Ženama u životu ne treba ništa osim novca i dobrog seksa!"

Kada čujem komentare ovog tipa, momentalno mi se podigne kosa na glavi. Ja sam jedna od onih žena kojima jezik uvek dobro funkcioniše. Stoga sam samo trepnula i rekla mu:

"Dečko, meni u životu treba stabilnost. Želim da budem sigurna u svog muškarca da se osećam zaštićeno pored njega. Želim da znam da me voli, da se to vidi u njegovim postupcima, u planovima za budućnost! Želim da znam da ako se sutra razbolim, on će biti tu pored mene u dobrim i lošim momentima.

Želim da znam da ga mirne duše mogu pustiti bilo gde i da nikad ne pomislim da bi pošao za drugom suknjom.

Želim nekog s kim mogu uzeti kredit, kupiti kuću, podizati decu znajući da sutra neću biti napuštena. Želim nekog ko će stati sa mnom pred tu strašnu osobu zvanu matičar.

Ne želim da sutra moram da objašnjavam deci zašto se njihov otac boji svega, zašto je u depresiji, zašto nema vremena da pozove baku i dedu, ali zato redovno pije pivo sa drugarima ispred najbližeg kioska.

Treba mi muškarac koji neće da gleda na to da li me njegova majka voli, da li su njegovi prijatelji saglasni sa tim da mu ja budem devojka, da li se dopadam njegovom psu...

Poenta nije u seksu već u sigurnosti. Meni ne treba novčanik sa centimetrima, već muškarac."