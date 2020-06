OVO JE BITNO DA ZNATE: Evi u kojim situacijama NIKAKO ne bi trebalo da PIJETE vodu

Nekada može više da vam šteti nego učini dobro.

Postoji određeno vreme kad treba izbegavati pijenje vode, jer tada može više štetiti nego učiniti dobrog.

Pre odlaska u krevet

Logično - ako neposredno pre spavanja popijete vodu, velika je verovatnoća da ćete u toku noći osetiti potrebu za mokrenjem. A to ipak znači prekinut san i manje energije sledećeg dana. Druga stvar vredna pomena jeste činjenica da naši bubrezi sporije rade tokom noći kad smo neaktivni - za razliku od dana. To vodi do većeg zadržavanja vode, što može uzrokovati primetno oticanje lica i udova sledećeg dana.

Za vreme vežbanja

Prema jednom istraživanju ne preporučuje se hridriranje se dok si uključen u intenzivni kardio trening. Usprkos činjenici da je telesna temperatura obično tada visoka i da te to verovatno tera da piješ vodu kako bi se telo hladilo, ipak je poželjno piti vodu tek nakon treninga. Ako ćete piti za vreme vežbanja, možete dobiti glavobolju, mučninu i vrtoglavicu - dok se telo još prilagođava temperaturi.

Ako vam je urin bezbojan

Bezbojni urin je indikator preterane hidratacije koja uopšte nije poželjna - može uzrokovati niske nivoe natrijuma, a što je opasno po zdravlje. To može - u najgorem slučaju - uzrokovati infarkt.

Kad je veštački zaslađena

Neki ljudi su žedni i žele da piju vodu, ali ne mogu je progutati ako u njoj nema nešto slatko. To nije baš najzdravija varijanta – pojačava apetit i doprinosi debljanju.

Pijenje iz cevi, poput baštenskog creva

Bez obzira koliko je čista cev, u njoj će se uvek naći elementi koji vodu čine štetnom za piće. Istraživanja su pokazala da baštenska creva sadrže otrovne materije.