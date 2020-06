Zaveo vas je muškarac Vodolija? Ovih 5 stvari bi trebalo da znate!

Konačno ste našli muškarca za kog mislite da je "onaj pravi", i sve se čini idealno. Međutim, ako je u pitanju Vodolija, dobre su šanse da postoje neke stvari koje ćete teško uočiti na prvi pogled.

1. Teško iskazuju osećanja

Iako je saosećajan i brižan, razgovori mu nisu jača strana. Zbog toga ponekad može da izgleda kao da se "udaljava" od vas. Međutim, to nije slučaj. Vodolijama je veoma stalo do vas, vaših osećanja i vaše veze. Oni to samo ne umeju da iskažu.

2. Sve što im kažete primaju "k srcu"

Ako ste ljuti na muškarca Vodoliju, budite oprezni sa stvarima koje izgovarate. Oni se lako uvrede čak i kada nešto kažete u afektu. Ako ste ljuti što vas nije pozvao i kažete nešto poput "nikad me više ne zovi", nemojte da se začudite ako se to zaista i dogodi.

3. Veoma su pouzdani

Kada nije u romantičnoj vezi, ovaj uškarc biće spreman za izlaske sa društvom 24/7. Međutim, ako smatra da ste se zaista povezali na nekom dubljem nivou, on je spreman da bude uz vas kad god vam to treba i možete biti sigurni da vas neće izneveriti.

4. Neće vam reći ako mu se ne sviđa kuda ide vaša veza

Ako vam se čini da u vezi nešto ne štima, a muškarac Vodolija se čini povučenim, verovatno je vreme da ponovo razmislite ima li svrhe da budete zajedno. Zašto samo ne kaže šta mu smeta? U njihovoj je prirodi da izbegavaju neprijatne situacije, pa mu samo dajte malo prostora da prođe sve "opcije".

5. Često im je potrebno vreme da se posvete sebi

Kao što vole da se zabavljaju sa društvom kada nisu u vezi, isto tako muškarci Vodolije žele i neko vreme kako bi sami razmišljali o svojim osećanjima. Najvažnije je da se zbog ovoga ne uvredite - sigurno i vama s vremena na vreme dođe želja da se osamite.