Stariji je od nje 45 godina, a tvrdi da imaju vatreni seks: Nećete verovati kako ga je zaprosila! (FOTO)

Rejčel i vijetnamski veteran upoznali su se pre tri godine kada ju je on zaposlio u svojoj firmi.

Fotograf Rejčel Čenault (27) iz Pensilvanije je pre dve godine zaprosila 45 godina starijeg Džona Penzera (72).

Par je s prijateljima bio u jednom striptiz klubu kad se Rejčel pridružila golišavim devojkama na pozornici, naručivši ples za svog izabranika. Ali, on nije ni slutio da će ga ona u tom trenutku zaprositi.

Rejčel je otkrila kako ju je Džon odmah privukao uprkos činjenici da je od njene majke stariji 26 godina i skoro 20 godina od njenog 55-godišnjeg oca.

"Dogovorila sam mu egzotični ples s tri prelepe plesačice. Sedeo je na pozornici u punom klubu, a ja sam se skroz odevena pridružila golim plesačicama i pitala ga hoće li da mi bude muž", opisuje Rejčel, te dodaje kako je on odmah pristao.

"Godine su zaista samo broj. On je moja srodna duša i ljubav mog života", kaže Rejčel koja iz prošle veze ima i sina.

A par je već i razgovarao šta će biti nakon njegove smrti.

"Ne nameravam biti s drugim kad njega više ne bude jer znam da ga niko neće moći da ga zameni. Zahvalna sam mu na tome", kaže ona, dodajući kako su veoma bliski, te da uvek osete kada jedan neko od njih nije raspoložen.

Kako kaže, seksualni život im je takav da se trude držati podalje jedan od drugog. Među njima je, tvrdi, toliko strasti da retko kad stignu do spavaće sobe, te seks imaju na parkingu, u šumi i gde god se zateknu kad ih obuzmu strasti.

"Mislim da smo oboje odmah znali koliko smo privlačni jedno drugom, ali je on tada prolazio kroz razvod pa nisam htela ništa da preduzimam", kaže ona.

Ističe kako godine nikad nisu bile presudan faktor u vezama - a i 58-godišnji otac njenog sina je od nje puno stariji. Ipak, nije imala pojma koliko godina Džon ima kad su se tek upoznali.

"Mislila je da je u četrdesetim ili ranim pedesetima, a njemu je malo smetala činjenica da ima sina koji je od nje stariji. Ipak, Džon je brzo napravio prvi korak i poljubio je:

"Učio me je kako da unesem neki kod na poslu, a kad sam izašla, zgrabio me i poljubio. Osetila sam vatromet, bilo je neverovatno i jako sam ga želela, ali nisam mislila da ćemo biti zajedno zbog svega što je on tad prolazio", priseća se Rejčel.

Nedelju dana kasnije zakazali su prvi sastanak, a brzo su shvatili da ih spajaju mnoge slične stvari.

"Imamo isti muzički ukus , oboje volimo klasični rok, obožavamo motocikle i imamo isti modni stil ", rekla je Rejčel.

"Stariji muškarci su zreliji. Muškarci u mojoj dobi su dečaci i nikad mi nisu bili privlačni. Smeta me kad ljudi tako nešto pretpostave i nikad svog verenika nisam posmatrala kao očinsku figuru.