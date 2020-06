Za ljubitelje adrenalina prava atrakcija na reci Lim: Rafteri se spremaju za spust

Početak ovogodišnje 21. limske regate zakazan je za subotu 6. jun i to po izmenjenim uslvoima. Rafteri će niz bukove Lima krenuti od manastira Kumanice sve do plaže Petrovac u Prijepolju.

"Manifestacija će biti održana u skraćenoj verziji samo na teritoriji Republike Srbije. Ovo je bio međunarodni spust i to prvog dana od Plava do Berana, drugog dana od Berana do Bijelog Polja a trećeg dana od manastira Kumanice do plaže Petrovac. Ove godine zbog pandemije Kovida 19 i zatvorenih granica u nemogućnosti smo da organizujemo spust na celokupnoj trasi, a ne bismo da prekidamo tradiciju", rekao je za agenciju RINA, direktor TO Prijepolje Nebojša Svičević.

Spust počinje u 11 sati i nije takmičarskog karaktera, samo za ljubitelje adrenaliskih sportova.

"Do sada se prijavilo osam posada odnosno čamaca na kojima može biti do 10 ljudi. Iz Prijepolja su dve ekipe, jedna iz Bosne a ostali su iz centralne Srbije. Ljudi iz Crne Gore su u nemogućnosti da dođu jer imaju posle problem sa povratkom zbog karantina", kazao je Svičević.

Dragoljub Simović Simo iz Planinarsko-splavarskog kluba "Kolovrat" kaže da zbog sušne zime ove godine vodostaj je mali, tako da rafteri neće imati previše uzbuđenja.

"Neće biti kako su inače navikli, prošle godine od 13 čamaca 11 se prevrnulo na Koljinoj steni. Kada je vodostaj niži, spust je duži. Staza je dugačka 32 kilometra i prolazi se kroz čuvenu Kumaničku klisuru jednu od najlepših kanjona i u bivšoj Jugoslaviji", rekao je Simo.

Inače, Limska regata je prva manifestacija u organizaciji TO koja se održava posle popuštanja mera, a za vreme vanrednog stanja nije održana Komaranska košija 1. maja. U planu održavanja su ostale planirane, uz mere koje je propisala Vlada RS kako posetilaca tako i učesnika.