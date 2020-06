Otkrivamo: Kako dolazi do poremećaja sastava crevne flore?

Kada dolazi do nastanka “nezdrave” sredine u crevima i kako to da sprečimo.

Neverovatna složenost creva i njen veliki značaj za naše celokupno zdravlje je jedna od stalnih i gorućih medicinskih tema, kako u istraživanjima, tako i debatama brojnih stručnjaka. Brojne studije (1) u protekle dve decenije pokazale su vezu između zdravlja creva i imunološkog sistema, raspoloženja, mentalnog zdravlja, autoimunih bolesti, endokrinih poremećaja, stanja kože.

U prošlosti, naš digestivni sistem se smatrao relativno "jednostavnim" sistemom tela, koji se u suštini sastojao od jedne dugačke “cevi”(creva) kojom naša hrana prolazi, apsorbovuje se, a zatim izlučuje. Tokom zadnje dve decenije brojne istraživanja i naučne činjenice su potvrdile složenost, kao i izuzetnu važnost digestivnog sistema, kao i njegovog sastava.

Termin "crevna mikrobiota" ili crevna flora, se odnosi na skup mikroorganizama koji normalno žive u našim crevima. Svaka osoba ima oko 300 do 500 različitih vrsta mikroorganizama u svom digestivnom traktu. Dok su neki mikroorganizmi štetni za naše zdravlje, mnogi su naročito korisni, čak i potrebni radi održanja opšteg zdravlja i normalnog funkcionisanja našeg organizma.

Prema jednoj od mnogobrojnih studija o bakterijama creva objavljenoj u časopisu Journal of Gastroenterology and Hepatology (2) , široka paleta dobrih bakterija u našim crevima može poboljšati naš imunološki sistem, ublažiti simptome depresije, pomoći u borbi protiv gojaznosti i pružiti brojne druge pogodnosti.

7 znakova nastanka nezdrave sredine u crevima

Mnogi aspekti modernog života, kao što su visok nivo stresa, premalo spavanja, konzumiranje pretežno industrijski obrađene hrane, kao i hrane sa visokim sadržajem šećera, korišćenje antibiotika, mogu oštetiti našu crevnu floru. To može uticati na druge aspekte našeg zdravlja, kao što su rad mozga, srca, imunog sistema, stanje kože, težinu, nivo hormona, kao i sposobnost apsorbovanja hranljivih materija.

Postoji više načina na koji utiču na stvaranje nezdrave crevne flore. To su :

1. Poremećaji rada creva

Stanja koja ukazuju na poremećaj rada creva kao što su pojava gasova, nadutosti, konstipacije, dijareje i gorušice, mogu biti znakovi nezdrave crevne flore. Creva sa optimalnom ravnotežom dobrih i loših bakterija će imati manje poteškoća, naročito u obradi hrane i eliminaciji toksina.

2. Ishrana sa visokim sadržajem šećera

Ishrana bogata prerađenom hranom, a naročito šećerom može smanjiti količinu dobrih bakterija u vašem stomaku. Ova neravnoteža može uzrokovati povećanu želju za šećerom, što može još više oštetiti vašu crevnu floru. Visoke količine rafinisanog šećera, naročito kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze, povezane su sa povećanim upalama u telu. Upala može biti preteča brojnih bolesti.

3. Česte oscilacije u promeni težine

Dobijanje ili gubljenje težine bez promena u ishrani ili navikama (vežbanje), može biti znak narušene crevne flore. Neuravnotežena creva mogu narušiti sposobnost tela da apsorbuje hranljive materije, reguliše šećer u krvi i skladišti mast. Gubitak težine može biti uzrokovan povećanim rastom određenih bakterija, dok povećanje težine može biti znak insulinske rezistencije ili pojačanom gladi, usled smanjene apsorpcije nutrijenata potrebnih za normalno funkcionisanje organizma.

4. Poremećaji spavanja ili stalan umor

Poremećena crevna flora može doprineti poremećajima sna, kao što je nesanica ili loš san, i tako dovesti do hroničnog umora. Većina serotonina u telu, hormona koji utiče na raspoloženje i san, proizvodi se u crevima. Tako oštećenje creva može ugroziti vašu sposobnost da dobro spavate.

5. Iritacije kože

Stanje kože kao što je ekcem može biti povezano sa narušenom crevnom florom. Upale u crevima uzrokovane lošom ishranom ili alergijama na određene namirnice mogu uzrokovati pojačano "curenje" određenih proteina u organizam, što može iritirati kožu, i uzrokovati stanja kao što je ekcem.

6. Narušen imuni sistem

Medicinska istraživanja (3) neprestano i iznova pronalaze nove dokaze o uticaju crevne flore na imuni sistem. Smatra se da nezdravi stomak može povećati sistemsku upalu i promeniti pravilno funkcionisanje imunog sistema. To može dovesti do autoimunih bolesti, gde dolazi do pojave da organizam napada sam sebe, a ne štetne napadače.

7. Netolerancija određene vrste hrane

Netolerancija (intolerancija) određenih vrsta namirnica je rezultat poteškoća u varenju određene hrane. Intolerancija određene hrane se razlikuje od alergije na hranu, koja je uzrokovana reakcijom imunološkog sistema na određenu hranu. Smatra se da intolerancija na hranu može biti uzrokovana lošim kvalitetom bakterija u crevima. Ovo može dovesti do poteškoća pri varenju hrane koja izaziva okidanje i pojavu nezgodnih simptoma kao što su nadutost, gasovi, dijareja, bol u trbuhu, i mučnina. Postoje dokazi da alergije na hranu mogu biti povezane sa stanjem crevne mikrobiote (4) .

Kako možemo pomoći očuvanju i poboljšanju crevne mikrobiote. Vrlo jednostavno - uz upotrebu pažljivo izabranog probiotika!

Bulardi probiotik je jedinstven probiotik na našem tržištu, koji nam omogućuje sve uslove da naša creva budu zdrava, a samim tim i ceo naš organizam!

Bulardi se primenjuje još od davne 1923. godine i tokom skoro čitavog veka primene nije izgubio na svojoj aktuelnosti- i dalje je najispitivaniji probiotski soj na svetu. Njegova efikasnost i bezbednost dokazana je brojnim kliničkim studijama, kao i u brojnjim preporukama i smernicama u Evropi i svetu.

Jedna Bulardi ćelija je 10 puta veća od ćelije drugih probiotika. Zahvaljujući svojoj veličini Bulardi vezuje za sebe veliki broj loših bakterija, toksina i virusa i tako ubrzava njihovo izbacivanje iz organizma. Bulardi dokazano štiti dobre bakterije.

Zahvaljujući primeni Bulardi probiotika, uspostaviće se normalna bakterijska ravnoteža u vašoj crevnoj flori, a samim tim će se poboljšati i vaše opšte zdravlje.

Ne morate više brinuti… vaša creva najzad imaju vernog čuvara i zaštitnika dobrih bakterija- Bulardi probiotik!

