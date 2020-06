Depresija- bolest savremenog doba!

Naučimo zajedno kako da reagujemo ako i kada se depresija javi.

Iz velikog broja definicija pojma depresija, može se izdvojiti jedan koji depresiju definiše kao patološku tugu – tugu koja previše dugo traje, pa kao takva nije zdrava emocija.

Simptomi depresije

Na depresiju mogu ukazivati sledeći simptomi:

• odsustvo životne radosti, osećaja ispunjenosti i užitka

• promena apetita (može se javiti i nagli gubitak kilograma, ali i gojaznost kao posledica prekomerenog unosa hrane kao „utehe“

• poremećaj sna (previše ili premalo sna, tj. nemogućnost da se ostvari zadovoljavajući kvalitet sna)

• osećaj manje vrednosti, krivice, kajanja, gubitak samopouzdanja

• nedostatak fokusa i koncentracije, smanjen libido, ,,crne misli”

Javlja se kod oba pola

Depresija može da se javi kod svakog čoveka i nije „rezervisana“ za dob ili pol. Faktori koji mogu doprineti njenoj pojavi su svakako genetika, biohemija tj. stanje naših hormona odgovornih za „dobro raspoloženje“ (serotonin, noradrenalin, dopamin), određene crte ličnosti ili modela ponašanja (pesimisti, perfekcionisti), okruženje (izloženost psihičkom pritisku i stresu).

Kako život ne čine samo pozitivna dešavanja, već i neprijatna iskustva, svako od nas je tada suočen i sa negativnim emocijama – tugom, besom, ljutnjom, razočarenjem, patnjom, bolom, letargijom ili ravnodušnošću. U zavisnosti od toga kako reagujemo na te negativne emocije, kako i da li ih obrađujemo i preživljavamo, zavisi i da li će nas savladati neko depresivno stanje i koliko će ono trajati.

Loše raspoloženje

Važno je da znamo da su negativne emocije i naša loša raspoloženja normalna pojava, ukoliko ne traju dugo. Bitno je da se njima pozabavimo sami ili uz pomoć nekog stručnog lica koje će nas usmeriti i dati nam pravi savet ili terapiju.

Hormoni i neurotransmiteri

Kada su u pitanju hormoni i njihov balans koji je važan za naše dobro raspoloženje, deficit serotonina je sigurno dominantan kod svih tipova depresije. Zato je važan unos aminokiseline SAM-e (S-adenozil metionin), koja svojom transmetilacijom povećava sintezu hormona serotonina, dopamina i noradrenalina, i to najefikasnije uz kompleks vitamina B. Zato se poslednjih 40 godina veoma uspešno primenjuje u terapiji tegoba lakih do umereno blagih depresija! Budući da kompleks B vitamina doprinosi smanjenju napetosti, iritabilnost i većoj energiji , a deluje sinergistički sa SAM-e, suplementi koji su efikasni kod simptoma blage do umerene depresije često sadrže kombinaciju upravo ovih supstanci.

Terapija

Terapija može obuhvatiti farmakoterapiju (lekovima ili supelementima kao najblažim i bezbednijim vidom farmakoterapije) i psihoterapiju, čiju povezanost veoma lepo navodi psihijatar, prof. dr Jovan Marić, poredeći je sa artiljerijom i pešadijom u borbenim dejstvima. Najbolji rezultati i brzo dejstvo se uvek vidi kada su udruženi.

Lekovi koji se koriste u tretmanu depresije i depresivnih stanja su antidepresivi i oni se mogu uzimati isključivo u dogovoru sa lekarom (psihijatrom) koji ih prepisuje. Oni mogu imati neželjena dejstva, pa je konsultacija sa lekarom obavezan deo terapije.

Kada su u pitanju suplementi koji se mogu koristiti u tretmanu blage do umerene depresije, poznati su oni čiji sastav stimuliše sintezu hormona serotonina, dopamina i noradrenalina, na bazi aminokiseline SAM-e. Za dejstvo ove aminokiseline, važno je istaći da ona ne stvara zavisnost u primeni, ne uspavljuje i nema sedativno dejstvo – što je sve važno za normalno funkcionisanje.

Takođe treba imati na umu da rezultati bilo koje terapije ne stižu „preko noći“ – čarobna pilula za naše probleme ne postoji. Postoji samo velika šansa da uz upornost i rad na sebi svakim danom osećamo sve veće promene i pomake.

U zavisnosti od tegoba depresivnih stanja i naše upornosti, prvi rezultati se mogu videti već nakon desetak dana – ukoliko se odlučimo za pomoć suplementa, idealno uz razgovore sa psihoterapeutom koji će nas razgovorima usmeriti kako najlakše da prevaziđemo probleme i negativne emocije.

Ukoliko se u težim slučajevima depresije preporuči primena lekova antidepresiva, za njihovo dejstvo je potrebno oko mesec dana za početak dejstva.

U svakom slučaju, kad god se jave negativne emocije i problemi, prvi korak ka rešenju je da odreagujemo i prihvatimo da pomognemo sebi, jer je to nabrži i najlakši put ka rešenju!

Autor: Pink.rs