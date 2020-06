Proizvodi za koje verovatno niste znali da imaju rok trajanja

Postoji čitav niz stvari kojima znamo kad ističe rok, ali i one za koje verujemo da traju neograničeno, a nismo u pravu.

Mleko i jogurt u tertapak pakovanju, kao i brojne druge namirnice koje držite u frižideru imaju jasno naznačen datum isteka roka. Nasuprot njima, tu su i brojni drugi artikli, kojima možda nikad ni niste pogledali rok trajanja. Pretpostavivši nasumično da traju dosta dugo, verovatno ste zaboravili da proizvodi za čišćenje ili dezinfekciju takođe imaju svoj životni vek.

To ne bi bilo toliko strašno da oni nakon predviđenog roka ne gube svoja stvojstva i ne pružaju nam dovoljno efikasnosti i zaštite. Ukratko rečeno, nakon teksta koji smo pripremili za vas, poželećete da proverite da li su stvari u vašoj okolini koje svakodnevno koristite blagonaklone prema vašem zdravlju.

SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU RUKU

Ukoliko ste tokom pandemije Korona virusa nosili sa sobom u torbi ili džepu bočicu za dezinfekciju ruku, poželjno je da proverite njen rok trajanja. Većini ovakvih sredstava je rok trajanja od 2-3 godine, pa budući da se prodaju bez recepta obartite pažnju do kad su važeći za upotrebu.

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE KUĆE

Dezinfekciona sredstva za čišćenje kuće su važna za besprekorno čisto okruženje. Međutim ukoliko im je istekao rok trajanja, njihova učinkovitost je dosta manja nego ranije. Da ne govorimo o tome da nepotrebno udišete štetna isparenja bez pozitivnog delovanja.

HIDROGEN PEROKSID

Poput brojnih sredstava za dezinfekciju i hemikalije hidrogen peroksida se vremenom razgrađuju i propadaju. Rok trajanja jedne bočice je do 3 godine, nakon čega se ne preporučuje upotreba. Takođe jednom otvoren, hidrogen peroksid može da se koristi svega 6 meseci.

PASTA ZA ZUBE

Da, verovali ili ne, i zubnoj pasti može da istekne rok trajanja. Tubu koju ste danas otvorili, možete u proseku da koristite do dve godine, što bi značili da je okvirno toliki rok trajanja zubnih pasti.

HIDRATANTNA KREMA

Ukoliko nastavite da koristite hidratantne kreme i mleka za telo kojima je istekao rok trajanja, izlažete svoje telo velikom broju bakterija. Dermatolozi apeluju da to ni u kom slučaju ne radite, jer se sastav krema uveliko menja nakon što su duže vreme otvorene. Aktivni sastojci poput retinola, glikolne kiseline i vitamina C se u roku do godine dana od dana otvaranja razgrađuju i gube svoju efikasnost.

KREMA ZA SUNČANJE

Gotovo da je suvišno isticati da vaša krema za sunčanje nema u sebi efikasnost koju je imala pre godinu dana, kada ste je kupili i koristili prvi put. Iako većina krema za sunčanje ima rok trajanja i do tri godine, on se skraćuje kada je jednom otvorite. Zato obratite pažnju.