Ajfelova kula bez lifta: Do spektakularnog pogleda preko 674 stepenika

Nakon što je sredinom marta zatvorena zbog pandemije koronavirusa, Ajfelova kula biće ponovo otovorena 25. juna, ali oni koji žele da uživaju u spektakularnom pogledu na Pariz moraće da se pomuče, jer liftovi neće raditi iz higijenskih razloga.

Posetioci će moći peške da idu najviše do drugog sprata, 115 metara iznad zemlje, dokle vode 674 stepenice. Svi stariji od 11 godina za vreme uspona moraće da nose maske za lice.

Uprava tornja nada se da će liftove pustiti u promet čim to zdravstveni uslovi dopuste. Vrh Ajfelove kule do daljeg ostaje zatvoren, jer se do njega može doći samo liftom. Stepenice postoje, ali kako ih je samo od drugog do trećeg sprata više od hiljadu, služe samo kao izlaz za slučaj opasnosti.

Francuska je od 11. maja počela da u fazama popušta mere uvedene zbog pandemije. Kafići i restorani otvoreni su prošle nedelje, ali u je Parizu posluživanje dopušteno samo na terasama.

Veći dolasci turista ne očekuju se pre kraja juna.