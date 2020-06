Kako prihvatiti promene u trudnoći - 5 načina da se osećate dobro u svom telu

Sa trudnoćom neosporno dolazi mnogo promena koje se dešavaju vašem telu. Mnoge buduće mame gube samopouzdanje i ne osećaju se dobro i lepo. Vrlo je važno izbeći ovakve emocije, prihvatiti i voleti svoje telo sa svim tim neverovatnim promenama.

Blaženo stanje - mešavina osećanja koja su iznad svega poznatog čulnog, i koja su dostupna samo onim ženama koje su doživele trudnoću.

Podelili ste srećne vesti i uplovili u suživot sa podstanarom koji se u vama razvija iz dana u dan. Svaki novi dan za neke žene pravi je izazov, jer svako tromesečje zna da donese nove nelagodnosti sa kojima se telo suočava. Od "jutarnjih mučnina" koje neretko traju i po čitav dan, neprospavanih noći, ludih snova i potreba do tela koje menja svoj oblik. Sve ovo neminovno menja i psihičko stanje žene, a mi smo izdvojili 5 najčešćih načina na koje prihvatamo promene koje nam donosi drugo stanje.

1. Podsetite se, ma koliko puta potrebno, na čudo u kom imate glavnu ulogu

Kada telo krene da se širi, prirodno praveći mesto za rastuću bebu, čak i najstabilnije žene se suočavaju makar sa blagim šokom. Bez obzira na to koju veličinu ste nosile pre trudnoće, možda će vam biti teško da se isprva naviknete na neizbežno povećanje obima struka i oticanje. Zapamtite da je to očekivano i normalno i da najverovatnije niste "toliko velike" koliko se sebi činite. Kada se osećate ogromno i iscrpljeno, setite se - vi učestvujete u nečemu toliko magičnom, kao što je stvaranje života.

2. Ignorišite 'šuškanja'

Imaćete utisak da se svi u trenutku bave vašim fizičkim izgledom i kondicijom sa kojom ste ušle u trudnoću i kako je održavate. Mnogi će, uz to, nagađati na osnovu anatomije da li nosite dečaka ili devojčicu. Ukoliko to niste preživele, onda vam ovakvi komentari zvuče naivno. Međutim, kada se nađete baš vi na pijedestalu takvih komentara, neminovno je, makar ponekad, da ćete se osećati povređeno zbog tuđih komentara o promenama koje trpi vaše telo. Zbog toga vas unapred savetujemo da ih sve maksimalno isključite - to je jedini zdrav pristup. Samo vaša stvar je to koliko vam se jede ili ne jede, vi najbolje znate sa kakvim potrebama sopstvenog organizma se suočavate, a s obzirom na to da su i vama mnoge bile nepoznate do sada, bavite se isključivo sobom i njima. Druge isključite iz toga.

3. Ne upoređujte se

Svaka žena je jedinstvena i svaka trudnoća je drugačija. Čak i ako pravilno jedete i vežbate tokom trudnoće, ipak možete navući više kilograma nego što je u vašoj moći da iskontrolišete. Ne upoređujte sebe u svakoj novoj nedelji sa fotografijama sebe pre trudnoće. Ne nervirajte se ni oko odeće u koju ne možete da uđete. Umesto toga uživajte u odabiru preslatke odeće za radost koja stiže u vaš život. Vaš život se menja i dobija novi smisao. Uživajte u svemu što nosi.

4. Usredsredite se na lepe promene

Nisu sve promene tela u trudnoći nužno negativne. U prvom tromesečju osetićete da su vam grudi bolne, a nakon toga ćete već nositi veću veličinu korpi. To su obline koje će privući pažnju sigurno više nego vaš omekšali stomačić.

5. Volite sebe i svoje telo svakog dana!

Voleli bismo da je drugačije, ali neminovno, biće onih dana kada će vam samopouzdanje biti u padu i kada ćete osetiti sav teret i umor drugog stanja. U ovakvim danima naročito ne pokušavajte da brojite unete kalorije i da pokušavate da ulazite u uzane farmerke-od-pre-trudnoće. Uživajte u udobnosti svih stvari za buduće mame. U ovim danima posebno prigrlite podršku i iskrenu ljubav svog okruženja i na njihovo "Izgledaš odlično", ne odgovarajte sa "Pa, ne osećam se tako" ili "Izgledam očajno". Prihvatite komplimente okruženja i budite ponosna zgodna mama.