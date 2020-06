5 znakova da je vašoj vezi istekao rok trajanja: Saznajte kada je vreme da "svirate kraj"!

Teško je biti objektivan prema svojoj vezi, a još teže priznati sebi da ona više nema smisla, posebno ako je nekada bila ispunjena osećanjima sreće i ljubavi. Ipak, desi se da veza utihne, a ljubav nestane – saznajte kako da budete sigurni da je zaista kraj.

Velika većina ljudi susrela se u životu sa ovom situacijom: ljubav je nekada cvetala, sve je bilo čarobno, a sada sa svojim partnerom gotovo i da ne komuniciramo, ne razmenjujemo nežnosti i živimo kao dva cimera.

Svim parovima veoma je veoma teško da se pomire se sa činjenicom da je jednoj vezi prošao rok trajanja. Verovatno i u takvoj vezi postoji poprilična količina ljubavi, ali je ta ljubav ostala bez strasti, energije i emocije i pretvorila se u rutinu, udobnost i komfor.

Otkrivamo vam 5 znakova koji jasno govore da vaša veza više nema budućnost:

1. Ređe vodite ljubav

To je čista nauka – ljudi žele da vode ljubav sa osobama koje ih privlače. Sa onima koje ih ne privlače? Pa, ne baš.

2. Vaš partner vam je više najbolji prijatelj nego ljubavnik

Činjenica je da životni partner treba da bude i naš najbolji prijatelj, oslonac i osoba od najdubljeg poverenja. Međutim, ako se veza svede isključivo na to, da u partneru vidite prijatelja, a postoji odsustvo privlačnosti, želje, emocije i strasti, onda imate probelm. Ako sa svojim partnerom radite isto ono što i sa svojim najboljim prijateljem/prijateljicom, bez grljenja, ljubljenja i vođenja ljubavi, idete veoma opasnom stazom kojs vodi ka nezadovoljstvu i razočaranju.

3. Određene navike vas nerviraju

Kada ste na početku ljubavi , sve te mane i čudne navike vas oduševljavaju, ali kasnije, tokom veze one počinju da bivaju manje slatke, a neke od njih i da vas nerviraju. Međutim, ukoliko primetite da one iste navike koje su vam nekada bile slatke ili bar podnošljive, vas sada izluđuju, to je znak da su se vaša osećanja prema partneru promenila i da više ne osećate istu ljubav prema njemu/njoj.

4. Ponovo su vam privlačni drugi ljudi

Kada je ljubav na početku, uglavnom ne možete da skinete pogled sa svog partnera – on/ona je sve što vidite i slepi ste za druge ljude oko vas. Ipak, ako uhvatite sebe kako malo više flertujete i to vam prija, kao i da počinjete da primećujete druge muškarce i njihovu naklonost, morate biti svesni da je to jasan znak da vam partner više nije privlačan kao nekada.

5. Nije vam prijatno u društvu drugih parova

Kada ljubav cveta sve ostalo je nebitno, pa tako ne primećujete ni druge parove koji javno izražavaju svoju ljubav, jer ste i vi jedan od tih parova. Ali, ako primetite da vam par koji se ljubi ili razmenjuje nežnosti stvara osećaj mučnine ili pak osećaj ljubomore i zavisti – to je znak da jeste ljubomorni, jer nemate nešto što oni imaju.