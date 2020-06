Naučimo zajedno: Ovo su najbolje strategije za prevazilaženje usamljenosti i depresije!

Na koji način najlakše prevazići usamljenost i stići do kvalitetnih odnosa saznajte upravo sada.

Izbegavajte “isključivanje” po svaku cenu

Kada ste i depresivni i usamljeni, ne postoji samo potvrda da vaši odnosi nisu toliko kvalitetni i osmišljeni kao što biste želeli da budu (što je usamljenost), već vas prati i razdvajanje od vaših spoljnih (tj. društvenih odnosa) i unutrašnjih ( vaših ličnih odnosa), što vodi do pojave depresije. Ovo prekidanje veza sa ljudima je nešto što želite da izbegnete po svaku cenu.

Ono što je ovde najvažnije jeste da će vas pratiti mnoge negativne emocije, i da na to budete sremni. Ako budete spremni i voljni da transformišete svoju usamljenost u jedan pozitivan katalizator ličnog rasta, to vas može dovesti na menjanje upravo tih spoljašnjih okolnosti koje su prouzrokovale to stanje. U tom smislu, usamljenost možete preusmeriti od uznemirujućeg negativnog emocionalnog stanja, sve do pozitivnog unutrašnjeg signala koji vas gura da kritički analizirate i pretresete sve odnose u svom životu, i kako da im drugačije priđete.

Pretvorite usamljenost u samoću i društveni angažman

Kako da počnemo da se borimo protiv usamljenosti ili depresije? Sledeće tri kritične strategije pomoći će vam da pretvorite usamljenost u samo samoću i društveni angažman. Svi ovi koraci su zasnovani na principu usamljenosti: to nije nedostatak odnosa koji uzrokuje usamljenost, već nedostatak osmišljenih i kvalitetnih odnosa. Drugim rečima, možete biti okruženi ljudima, i činiti se da ste društveni, a opet biti nepodnošljivo usamljeni. Dakle, bitan je kvalitet odnosa!

1. Ulažite u one odnose koji su trenutno zadovoljavajući ili imaju potencijal da budu kvalitetni! Pre nego što odlučite da uložite svoje vreme i emocije u neke odnose budite svesni da su najnovija istraživanja otkrila da elektronska komunikacija ne stimuliše oslobađanje oksitocina (neurotransmitera koji izaziva osećaj povezanosti) ili smanjenje kortizola (koji izaziva stres) kod druge osobe. Međutim, telefonski poziv, ako se obavlja pažljivo i smisleno, ima dejstvo da smanji stres i podstakne povezanost među ljudima. Dakle, svako ko će vam pomoći da se osetite rasterećenije i sa više toplih, pozitivnih osećaja vezivanja bez ugrožavanja vaših vrednosti, je prijatelj koga želite da imate.

2. Prekinite sa onim međuljudskim vezama i odnosima koji trenutno ne izgledaju dobro ili nemaju potencijal da postanu bolje i kvalitetnije. Da biste svoj život uskladili, morate identifikovati šta najviše uzrokuje da se osećate neusklađeno sa drugima. Sve vreme koje trošite održavajući veze sa ljudima koji vas ne cene dovoljno, ili ne žele da provode vreme sa vama uživo, jedno je od najvećih gubljenja vremena i potencijala za bolje i kvalitetnije odnose.

3. Razvijajte nove odnose koji imaju potencijal da postanu smisleni i kvalitetni. Ovo je lakše reći nego učiniti, ali ipak, još uvek postoje razne grupe na društvenim mrežama, časovi i kursevi, radionice i druge društvene aktivnosti na kojima se možete povezivati sa novim ljudima putem raznih načina. Važno je samo da krenete i konstantno radite na planu društvenih akcija- kako ćete se ponovo povezati i upoznati nove ljude sa sličnim životnim vrednostima koje i vi delite, i razviti odnose koje će vas inspirisati, osnažiti i ugrejati vam srce.

Navedene strategije pokazuju temeljnu razliku između usamljenosti i depresije: Depresija predstavlja usamljenost koja se odrekla nade. Umesto da se odričete nade, isprobajte neke od ovih strategija - i stvorite nove odnose i prijateljstva koja su usklađena sa vašim vrednostima - da svoj život ispunite kvalitetnim vezama kakve oduvek priželjkujete.

Autor: Pink.rs