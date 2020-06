Prelepa Srbija - Ovo je 5 najlepših klisura u Srbiji!

View this post on Instagram

🇷🇸 Da li znate još neko mesto osim Fruške gore da ga zbog brojnih manastira na malom prostoru možemo nazvati drugom Svetom gorom? 🌈 Predeo gde bi i oni koji ne veruju u božansko delovanje, želeleli da se poklone kad osete tu snagu naših manastira i kulturnog nasledja. Na području OVČARSKO-KABLARSKE KLISURE u ukupno 10 manastira možete da potražite sebe i da smirite svoje misli. 🌎 Priroda je ovde mislila i na one sa lošijim zdravljem, dodelivši ovom predelu niz termalnih lekovitih voda, od kojih je najpoznatija u Ovčar banji. 🏖 Izmedju Ovčara i Kablara valja se Zapadna Morava, dajući dušu i šarm ovom kraju, niz ukupno 20km dužine ove klisure sve do Čačka. --------------------------------------------------------------------------------------- 🇬🇧 Do you know any other place besides Fruska Gora that, because of the many monasteries in a small area, we can call it another Holy Mountain? 🌈 An area where even those who do not believe in divine action would like to worship when they feel that power of our monasteries and cultural heritage. In the area of ​​OVCAR-CABLAR CLEARANCE in a total of 10 monasteries you can look for yourself and calm your thoughts. 🌎 Nature here also thought of those with poorer health, assigning to this area a number of thermal medicinal waters, the most famous of which is Ovčar Banja. 🏖 West Morava rolls between Ovčar and Kablar, giving soul and charm to this area, down the total length of 20km of this gorge all the way to Čačak. #hiking #Serbia #decathlon #naturelover #nature