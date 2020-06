Ovo čudo od biljke mora da se nađe u svakom domu: Čuva bubrege i srce, leči gastritis i ubrzava metabolizam!

Travari tvrde da su ovom biljkom izlečili na hiljade ljudi. U narodnoj medicine se sa razlogom koristi već vekovima, mada su mnoga njena lekovita svojstva još uvek malo poznata.

U Srbiji ona je poznata kao čuvarkuća, dok su u Rusiji ovu biljku oduvek zvali molodilo – „trava koja vraća mladost“. U vremena kneza Vladimira Velikog sve žene i devojke umivale su se sokom od molodila da bi im koža postala lepša i svežija.

Mnogo je razloga zašto se ova biljka mora naći u svakom domu, a ovo su samo neki od njih:

Ova biljka poseduje antiupalna, antitoksična i antibakterijska svojstva. Smiruje bolove i pomaže bržem zarastanju ranu. Preporučuje se srčanim bolesnicima, ali i ljudima koji imaju problema sa bubrezima.

Evo kako da je iskoristite ukoliko patite od neke od ovih bolesti:

Kod paradontoze

Isitnite sveže lišće čuvarkuće u blenderu pa procedite sok kroz gazu. Dodajte u sok hladnu vodu u proporciji 1:1. Kuvajte 2-3 minuta, ostavite da se ohladi. Ispirajte usta tokom 5 minuta, 3 puta dnevno.

Kod bolesti bubrega

Prelijte 15 g suvog lista čuvarkuće sa 250 mililitara vode. Kuvajte na pari 10 minuta, procedite. Popijte jednu čajnu kašičicu čaja 4 puta dnevno.

Kod neplodnosti

Jednu supenu kašiku suvog lista čuvarkuće prelijte čašom ključale vode. Ostavite 4 sata da odstoji. Popijte 30 ml čaja 3-4 puta dnevno.

Kod dijareje

Jednu supenu kašiku suvog lista čuvarkuće prelijte sa pola litra ključale vode. Sačekajte 2 sata da odstoji. Konzumirajte 15 ml čaja napitka 4 puta dnevno.

Kod gorušice

Prelijte 15 g svežeg lišta čuvarkuće sa 500 miligrama ključale vode. Popijte 30 ml čaja 2 puta dnevno.

Kod gastritisa

Dve supene kašike suvog lista čuvarkuće prelijte sa pola litra ključale vode. Ostavite 3 sata da odstoji. Popijte 50 mililitara čaja 3 puta dnevno.

Za normalizaciju metabolizma

Prelijte 20 g svežeg lista čuvarkuće čašom ključale vode. Sačekajte 3 sata da odstoji. Uzimajte 30 ml napitka 3 puta dnevno.

Kod opekotina, posekotina i čireva na koži

Stavite u termos 50 g suvog lista čuvarkuće, prelijte sa 600 mililitara ključale vode. Sačekajte 4 sata da odstoji. Napravite oblog, stavite na bolno mesto.

Uzgoj čuvarkuće

Čuvarkuću je lako uzgojiti. To je vrlo otporna biljka koja se može uzgajati u teglama ili na otvorenom. Dostupna je u različitim bojama, a naraste do dvadesetak centimetara. Gde god da je posadite nećete pogrešiti. Imaćete lep ukras, a uz to i lek nadohvat ruke. Zanimljivo je da čuvarkuća deluje i nakon zamrzavanja. To je logična posledica njene visoke tolerancije na hladnoću i sposobnosti preživljavanja u zimskim uslovima.

Bere se od marta do oktobraa, a ako je u tegli onda i tokom čitave godine.

Napomena: Trudnicama i doiljama se ne preporučuje upotreba čuvarkuće u lečenju.