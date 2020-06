Zašto je magnezijum jako važan za naše opšte zdravlje?

Kako da predupredimo nedostatak magnezijuma u našem telu saznajmo zajedno.

Kada smo stalno umorni, osećamo kako nas sve boli, imamo bolove i grčeve u mišićima, a i raspoloženje nam nije baš najsjajnije, padne nam na pamet barem 10 mogućih razloga i potencijalnih bolesti u našim najcrnjim slutnjama… Da vas utešimo- sa vama se tada ne dešava ništa toliko strašno, samo je najveća verovatnoća da vašem organizmu jednostavno nedostaje- magnezijum.

Verovatno je i kod vas većine slučaj da, iako želimo da redovno brinemo o svom zdravlju, obično ne stižemo od svakodnevnih obaveza, ili jednostavno zaboravimo, pa se setimo kada se jave neki prvi simptomi da nešto nije kako treba.

Nedostatak magnezijuma, poznat i pod imenom hipomagnezijemija, je odličan primer za našu lošu naviku, možda nenamerne nepažnje prema svom zdravlju, jer nekako računamo da ga unosimo dovoljno putem ishrane i sledećih namirnica: magnezijumom su bogate riba, spanać, mleko, kakao, avokado, orašasti plodovi, pasulj, crna čokolada, banane, trešnje…

Zašto je magnezijum uopšte tako važan?

Za one koji to do sada nisu znali, magnezijum je važan mineral koji ulazi u sastav bukvalno svake naše ćelije u organizmu, u određenoj količini, a ima ga najviše u našim kostima i mišićima. Kao takav važan gradivni deo nas samih, magnezijum je odgovoran za aktiviranje preko 300 ključnih biohemijskih reakcija u našem telu, od kojih su najvažnije stvaranje energije u našem telu, aktivnost mišića, regulisanje rada nervnog sistema, koagulacija krvi, formiranje kostiju i ćelija.

Magnezijum takođe pospešuje zdravlje srca (1), poboljšava naše raspoloženje (2) i pamćenje (3), obezbeđuje dobar i kvalitetan san (4).

Magnezijum je mineral i od krucijalne važnosti i za naše mentalno zdravlje- nedostatak magnezijuma se dovodi u vezu sa pojavom depresije (5).

Magnezijum takođe igra važnu ulogu u poboljšavanju performansi fizičke aktivnosti. Stoga, ako trenirate, ili se spremate da budete više fizički akitvni, biće vam potrebno znatno više magnezijuma nego kada ste fizički neaktivni.

Istraživanja (6) su pokazala da osobe sa dijabetesom tipa 2 imaju nizak nivo magnezijuma u krvi, a takođe je i opšte poznato da je magnezijum mineral koji naše srce voli i koji mu je potreban- redovno konzumiranje magnezijuma utiče i na opšte zdravlje srca i krvnih sudova, i prevenira kardiovaskularna oboljenja, hipertenziju i dijabetes (7).

Nastaviće se…

