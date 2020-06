Pravolinijski Iz Srbije će u Severnu Makedoniju moći da se uđe samo na graničnom prelazu Tabanovce, dok je do mora slobodan put preko graničnog punkta Bogorodica

Srpski turisti od danas i zvanično mogu da krenu put Grčke preko Severne Makedonije jer je vlada ove zemlje odobrila tranzit turista, koji moraju da se pridržavaju nekoliko glavnih uslova - da kroz tu zemlju prođu za pet sati, da nigde ne skreću i da pri ulasku na graničnom prelazu potpišu izjavu, koju će pri izlasku predati policajcima.

Činjenice: Uslovi za tranzit kroz Severnu Makedoniju: - ulaz iz Srbije moguć na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce - za ostale turiste otvoreni i prelazi Deve Bair, Kjafasan, Blace, kao i aerodrom Skoplje - prema Grčkoj otvoren samo prelaz Bogorodica-Evzoni - maksimalno zadržavanje u zemlji pet sati - popunjen izveštaj koji će proveravati granična policija - dozvoljen ulazak u zemlju bez testiranja na Covid19

S prestankom vanrednog stanja, koje je u Severnoj Makedoniji trajalo 88 dana, vlada te zemlje usvojila je protokol o neprekidnom tranzitu turista i otvorila granice za 29 zemalja, među kojima je i Srbija, čime je omogućeno nesmetano kretanje svih stranih državljana bez testiranja na kovid 19. Ipak, uvedeno je ograničenje da će u zemlji moći da borave najduže pet sati.

Pridržavanje mera

U saopštenju makedonske vlade napominje se i da je, za srpske turiste, ulaz u zemlju moguć samo na jednom graničnom prelazu - Tabanovce, a izlaz ka Grčkoj otvoren je samo na prelazu Bogorodica. Takođe, turisti su u obavezi i da popune izjavu kojom garantuju da se pridržavaju svih propisanih mera zaštite.

- Tranzit podrazumeva ulazak na jedan granični prelaz i izlazak na drugi, sa obavezom da tokom tranzita ne napuštaju auto-put ili lokalni put i proputovanje kroz Severnu Makedoniju završe u roku od najviše pet sati, što će potvrditi i izjava koju strani državljani treba da popune na ulazu, a koju će na izlazu predati graničnoj policiji na uvid - navela je makedonska vlada i precizirala da je "granični prelaz koji se sada, a do potpune liberalizacije režima, može koristiti za ulazak i izlazak u zemlju Tabanovce, odnosno Bogorodica/Evzoni, dok će granica na inače najfrekventnijem prelazu Dojran biti zatvorena"

Uslovi za boravak u Grčkoj Bez testiranja na koronu - ulazak u privatne objekte posle 12 časova - ulazak u hotele posle 16 sati - maksimalno 40 osoba na 1.000 kvadrata - minimum 4 metra razmaka između suncobrana - ispod jednog suncobrana maksimalno dve ležaljke (izuzetak ako je porodica sa decom) - distanca između ležaljki 1,5 metara - zabranjeno organizovanje žurki i masovna okupljanja

Predah

To znači da će građani koji se zapute u Grčku do samog ulaska u ovu zemlju ići pravolinijskom putanjom. Imajući u vidu činjenicu da je razdaljina između srpsko-makedonske granice Preševo-Tabanovce do makedonsko-grčke granice Bogorodica-Evzoni oko 170 kilometara, uz prosečnu brzinu vozačima neće biti potrebno duže od dva i po do tri sata da bi ušli i napustili makedonsku teritoriju. Međutim, ostaje dilema da li je tranzitnim turistima dozvoljeno da svrate do kafane ili benzinske pumpe pored auto-puta, na osveženje i predah od vožnje.