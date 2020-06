Vatreni u krevetu: Ove krvne grupe kriju najbolje ljubavnike i ljubavnice!

U nastavku donosimo detaljnu analizu seksualnih fantazija po krvnim grupama.

Postoje određene karakteristike ličnosti koje se vežu uz određene krvne grupe, a koje imaju uticaj i na to kako se muškarci i žene ponašaju u krevetu.

Grupa A

Muškarci sa ovom krvnom grupom su romantični, strpljivi i smireni. Stidljivi su i neodlučni i uvek poistovećuju seks i ljubav. Najčešće su nežni i pažljivi ljubavnici. Akcija u krevetu s takvim muškarcem je idealna ako oboje osećate duboke emocije.

Ali, njihove seksualne fantazije su raznovrsne, dok su u stvarnom životu veoma suzdržani. Zbog toga često ignorišu svoje želje. Ponekad im je potreban alkohol da bi se opustili.

Žene s krvnom grupom A usmerene su na dom, ali u krevetu su nezainteresirane. Mnogo su im bitniji razumevanje, poverenje i skladan odnos od semog seksa.

One su najčešće pasivne ljubavnice, te ih je nemoguće navesti na eksperimente u krevetu. Ipak, ako muškarcu pođe za rukom da se oslobodi, opusti, one će se pretvoriti u vulkan strasti.

Grupa B

Muškarci s krvnom grupom B apsolutno su samostalni, često veoma tajnoviti i imaju neobavezan odnos prema seksu. Intimni odnosi za njih nisu povezani s ljubavlju i brakom. Lako ulaze u prolazne avanture, a privlače ih žene sličnih shvatanja. Za njih je seks samo zabava.

Čak i kada se ne pokažu u krevetu, oni to ne doživljavaju tragično. Upravo zbog takvog ležernog stava otvoreno će razgovarati o svojim avanturama, i to do najsitnijih detalja, s partnerkama s kojima imaju ozbiljnije namere.

Žene s krvnom grupom B su probiriljive i teže menjaju seksualne partnere. Ako su udate, teže harmoniji i komforu i često su ljubomorne. Sa druge strane, ukoliko si singl, vole da flertuju bez ikakvih obaveza.

One shvataju da je seksualnost važan deo privlačnosti, te su često neobuzdane ljubavnice koje seksu ne pridaju mnogo značaja. Menjanje partnera njima ne predstavlja problem.

Kad žena bira muža: 3 presudna pravila na koja morate da obratite pažnju!

Grupa AB

Muškarci s krvnom grupom AB neobuzdani su ljubavnici kojima je užitak jedini cilj. Retki su oni koji ulaze u brak. Veoma im je teško da svoju strast drže pod kontrolom.

Međutim, oni seks i zavođenje pretvaraju u pravu umetnost. Privlače nežniji pol kao magnet, žene im bukvalno padaju u naručje čak i kada znaju da će biti zamenjene za tren oka. Ako pristanu na brak, igra se menja. Kako se ne žene zbog seksa, tako i od partnerke ne očekuju da često obavljaju “bračne dužnosti”.

Žene s krvnom grupom A vrlo su neodlučne i sumnjičave. Ljubav i nežnost im je neophodna u svakom trenutku, a uživaju da se brinu o partneru. Kasno u životu otkrivaju čari seksa, zbog čega mnogo više u njemu uživaju. Intimne veze za njih su usko povezane s ljubavlju. “Lekovite” su ljubavnice za sve koji imaju problema na tom polju.

Vrlo su senzualne, osetljive i lako postižu vrhunac tokom intimnog čina, nije im neophodan vešt partner. Svestrane su u seksu. Podednako uživaju u nežnom i žestokom seksu. Imaju izrazito jak libido, te im druge žene mogu samo zavideti.