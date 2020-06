OVI ZNACI POKAZUJU DA STE VATRENI U KREVETU! Saznajte da li se pronalazite u njima

Izvor: Still, Foto: Unsplash.com | |

Ponekad je teško proceniti kako se snalazimo u krevetu sa partnerom, ali ovih devet znakova su pokazatelje gde ste na skali "snalažljivosti" u seksu.

Iako nije lako sagledati sebe u toj situaciji, a svi se potajno pitamo da li smo "dobri" u seksu i da li privlačimo dovoljno svog partnera, e, pa evo odgovora. Ovih devet znakova pokazuju da za vas u krevetu nema tajni:

Imate samopouzdanja - To znači da ćete verovatnije ostaviti svetlo upaljeno, pojaviti se potpuno goli pred partnerom ili obući neki seksi donji veš i osećati se prirodno i spontano u njemu.

Oboje ste raspoloženi - Kad žena gura svoje bokove prema partneru, to znači da šta god u tom trenutku muškarci rade, to rade dobro.

Obraćate pažnju - Dobar ljubavnik/ca uvek prati pokrete, uzdahe i reakcije druge osobe. Na taj način zna da li nešto radi kako treba ili baš i ne.

Otvorenog ste uma za nove stvari - Isprobavanje novih poza uglavnom znači da su ljudi dobri u seksu. U to ubrajamo i predigru, naravno.

Pamte vas - Vrlo je jednostavno! Ako vam je s nekim seks bio odličan, to ćete uvek pamtiti, jer odličnog ljubavnika nije lako zaboraviti...

Širenje vagine - Da, dobro ste pročitali. Dobar seks dovešće do proširenja vagine tokom penetracije, jer su se vaginalni mišići opustili, a to opet znači da radite prave stvari.

Znate šta vas dovodi do vrhunca - Osoba koja je dobra u krevetu nikad neće zavisiti samo od partnera. Recimo, žena koja je istražila svoje telo i zna kako da dođe do vrhunca, može to isto da nauči i skoro svakog muškarca. Seksualno proaktivna osoba ne prepušta stvari slučaju...

Želite da zadovoljite - Odličan ljubavnik ili ljubavnica uvek više uživa u pružanju nego u primanju, uvek žele da nadmaše partnera u zadovoljavanju jedno drugog.