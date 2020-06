SAVRŠEN DEZERT! Torta od jagoda - lagana, ukusna i lako se pravi!

Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Pravo letnje osveženje u vidu divne torte.

Potrebno je:

Za žutu koru:

4 žumanaca100 gr maslaca100 gr šećera130 gr brašna5 kašike vode100 ml mleka1/2 praška za peciva

Za svetlu koru:

4 belanca100 gr šećera1 punu kašiku gustina ili brašna

Za voćni deo:

600 gr jagoda500 ml vode3 kašike šećera2 pudinga od slatke pavlake

Šlag:

200 ml slatke pavlake ili šlag kreme

Priprema: Umutiti maslac sa malo šećera, dodati žumanca, brašno sa praškom za pecivo, vodu i mleko. Sve izjednačiti i sipati u podmazan pleh ili na pek papr. Tepsija veličine 30x25 .Peći na 180 stepeni C oko 25 min. Umutiti belanca sa šećerom dodati gustin, izjednačiti i peći na 170 stepeni C oko 90 min. Kora mora da se dobro osuši kao za puslicu. U 500 ml vode dodati šećer pa kad provri ubaciti očišćene jagode da kuvaju i uvru do 1/3 mase, pa ubaciti puding. Prohladiti malo. Žutu koru premazati sa voćnim delom jagode, preko jagoda staviti umućen šlag ( možete ostaviti malo da se premažu stranice. Preko šlaga ide svetla kora. Preko svetle kore možete posutu prah šećer. Kolač mora prenoćiti da se dobro ohladi i upije sokove.