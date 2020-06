"Prevarila sam dečka iz dosade, sada sam u panici jer sam zatrudnela!"

Nesmotrene odluke u životu znaju da nas odvedu u probleme zbog kojih možemo da se kajemo celog života.

Jedna devojka se na portalu Sun požalila psihologu kako je iz čiste dosade i gluposti načinila grešku, preljubu, zbog čega je u potpunoj panici.

- U vezi mi je postalo malo dosadno, pa sam počela da se viđam sa kolegom s posla. Sada sam u panici jer sam saznala da sam zatrudnela – započela je svoju ispovest neimenovana devojka.

- Sa dečkom sam u vezi od srednje škole. Imamo 27 godina i počeli smo da živimo zajedno. Ipak, on je postao pomalo dosadan, svako veče provodi vreme igrajući igrice sa prijateljima. Čini mi se da ga seksualno slabije privlačim i u poslednje vreme nemamo često seksualne odnose. Pre nekog vremena počela sam da primećujem kolegu sa kojim sam sarađivala na jednom projektu.

Nakon uspešno završenog posala jedne večeri smo svi sa posla otišlu u pab gde smo popili. On me je otpratio kući, gde me je na pragu iznenada poljubio. Budući da moj dečko nije bio kod kuće tog vikenda, otišli smo kod mene u stan. Narednog dana smo se opet videli. Seks s njim bio je neverovatan – napisala je ona i dodala kako je nakon nekoliko dana saznala da je trudna i da ne zna šta da radi, jer je imala intiman odnos i sa svojim dečkom i sa kolegom sa posla.

Odgovor psihologa:

- Čak i da je vaš dečko otac deteta vaša veza ne zvuči kvalitetno. Pomislite iskreno, da li biste želeli da imate dete s njim?

- Kolega samo uživa u tajnom seksu s vama, da li bi se on uopšte obaveza da bude otac deteta?

- Očinstvo nećete moći da dokažete dok se dete ne rodi. Ukoliko nijedan muškarac ne bude želeo da se zauzme za dete da li ćete uspeti da se nosite s time da ste samohrana majka? Potrebna vam je pomoć kako biste odlučili na koji način ćete se nositi sa ovom dilemom. Pre nego što bilo šta odlučite moraćete ozbiljno da porazgovarate s nekim – zaključio je psihoilog.