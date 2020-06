Spremite organizam za drugi talas koronavirusa

Suočeni sa mogućnošću da pandemija koronavirusa potraje, mnogi od nas pokušavaju da podignu svoj imunitet na prirodan način.

Poznato je da je, pored pravilne ishrana i sna, fizička aktivnost jedan od najvažnijih faktora za sposobnost našeg organizma da se odupre virusima, ali se u poslednje vreme javlja i nedoumica kako se rekreirati, a da to bude bezbedno u novonastalim okolnostima.

Timski sportovi nisu poželjni zbog fizičkog kontakta kojim možemo da se zarazimo, kao ni teretane. Rešenje je ipak jednostavno - dobro, staro plivanje. Nemojte da vas obeshrabri to što možda nećete moći na more u skorije vreme, jer i plivanje u bazenu pruža mnoge blagodeti, a uz to je potpuno bezbedno, zahvaljujući hloru, koji sprečava prenošenje virusa.

Ovaj bazični sport, koji aktivira sve grupe mišića, blagotovoran je za ceo organizam, naročito za srce i pluća, ali to nije sve. U čemu je još specifičnost plivanja? Između ostalog, u tome što jača bela krvna zrnca, koja su ključna za jak imunitet. Zatim, za razliku od većine drugih sportova, pokreti u vodi, nezavisno od toga koji stil plivanja izaberete, imaju meditativni učinak, i podstiču proizvodnju endorfina, supstance koja je poznata kao hormon sreće, što je takođe jedan od ključnih faktora u sposobnosti organizma da se odupre virusima.

Plivanje je preporučljivo svima, nezavisno od uzrasta, pola i zdravstvenog stanja, a ubedljivo je najbolji izbor za starije i imunokompromitovane osobe, dakle one koje imaju neko hronično oboljenje, jer je skoro nemoguće povrediti se dok plivate, a nije ni stresno.

Ove teze nedvosmisleno su dokazane istraživanjem Univerziteta u Torontu, sprovedenom na 1.800 ispitanika od 18 do 80 godina, koji su plivali tri puta ndeljno po 45 minuta u toku tri meseca. Osim što su bili zadovoljni dejstvom plivanja na liniju i raspoloženje, kao i na pojedine hronične tegobe, ispitanici su masovno prijavili i da nisu imali simptome prehlade ni respiratornih infekcija, iako je ovo istraživanje sprovedeno u zimskim mesecima.

Imajući u vidu navedene podatke, nema sumnje da je pravo vreme da zaplivamo i da steknemo dobre navike, koje ćemo zadržati u svim godišnjim dobima, te time značajno smanjiti šansu da se zarazimo i obolimo.