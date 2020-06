Nova pravila u OMILJENIM LETOVALIŠTIMA SRBA! Ko ne nosi masku moraće da plati PAPRENU KAZNU - više nego što je platio CEO ARANŽMAN!

Maske su sada obavezne u 47 od 81 turske provincije. U saopštenju se ističe da će maske biti nošene na svim javnim mestima. Kazna za kršenje ovog pravila iznosi 3.150 turskih lira (oko 48.000 dinara).

Među provincijama u kojima se bez maske ne može izaći na ulicu su i mnoge koje se nalaze na primorju. U njima su smeštena neka od najpopularnijih letovališta koja i Srbi rado posećuju.

Make su obavezne u provinciji Ajdinj u kojoj se nalazi Kušadasi, kao i u provinciji Mugla u kojoj su smeštena letovališta Side, Bodrum i Marmaris.

The authorities in Turkey have made the wearing of face masks mandatory in three major cities following an uptick in confirmed cases since the reopening of many businesses, AP reports. pic.twitter.com/8yraSGtfdP