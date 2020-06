Više nisu "omraženi" komad - Helanke kao deo svakodnevnog stajlinga

Stilisti i modni gurui godinama unazad pokušavaju da nas ubede kako su helanke jedan od najvećih "fashion no, no" komada koje posedujemo.

Idealne za vežbanje, trčanje, teretanu, jogu i kuću, ali nikako za prilike koje podrazumevaju svakodnevni street style, odlazak do grada, pogotovo ukoliko je u pitanju svečanija prilika ili posao.

Međutim, 2020. stavila nam je svima do znanja da ono što nam je do sada bilo poznato kao norma, to vrlo lako više ne mora da bude, a da nam kada je u pitanju moda i te kako važno koliko je nešto praktično i komforno, a pritom bi bilo idealno ukoliko može lepo da se stilizuje.