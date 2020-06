Najmoćniji narodni napitak: Čisti telo od masnoća i nataloženih toksina u rekordnom roku!

Za pripremu ove vitamniske bombe biće vam potrebna samo 2 sastojka...

Ovaj napitak u sebi sadrži sve potrebne vitamine i minerale, a dobro će doći nakon obilnog konzumiranja hrane ili nezdravog načina života. Redovnom upotrebom iz tela ćete izbaciti sve nataložene toksine i masnoće.

Za pripremu vam je potreban celer i limun, a evo zašto baš ova dva sastojka čine tako moćan spoj:

Celer sadrži veliku količinu vode koja olakšava varenje i izlučivanje. Osim toga, sadrži jedinjenje pod nazivom NBP koje poboljšava cirkulaciju creva. Takođe, sadrži ftalid, jedinjenje koje smanjuje proizvodnju hormona stresa, opušta mišiće oko arterija i poboljšava cirkulaciju. Kalijum koji se nalazi u celeru će stabilizovati otkucaje srca i sniziti krvni pritisak.

Limun je bogat vitaminom C, a on je neophodan za pravilno funkcionisanje celog tela. On će pomoći u izbacivanju toksina i masnoća u rekornom roku.

Priprema napitka:

Sastojci:

- 400 gr celera

- 1 kg limuna

Priprema i konzumacija:

Izrendajte 400 gr korena celera. Dodajte ga u 2l vode i u to izrendajte malo limunove kore. Kuvajte 20 minuta, a zatim ostavite da se ohladi 5-6 sati.

Iscedite 1 kg limuna i dodajte ga u vodu s izrendanim celerom. Procedite tečnost kroz cediljku i prelijte u staklenu flašu.

Ovaj napitak konzumirajte pre obroka 3 puta dnevno. Pijte oko 1 dl, a možete ga razblažititi i vodom.

Napitak čuvajte isključivo u frižideru.