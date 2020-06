Tri stvari zbog kojih muškarci gube glavu za ženom! Evo šta treba da uradite

Fizički izgled igra važnu ulogu u pridobijanju muške pažnje, ali samo na "prvu loptu"...

Naravno da je fizički izgled važan i da ukoliko lepo i atraktivno izgledate – veće su šanse da će vas muškarci primetiti, ali izgled nije najbitniji, bar ne ako planirate da ga osvojite na duže staze. Zapravo, tri osobine koje posedujete mogu učiniti da on ostavi srce "na vašem dlanu" i zaljubi se u vas do ušiju, tvrde stručnjaci za emocionalne odnose. Tri osobine koje prema statistici muškarce, kao magnet, privlače kod žena, ključ su toga da li će se on zaljubiti "do ušiju" u vas, piše IndexRouge.

Strastvenost

Kada se kaže strastvenost, ne misli se nužno na onu u krevetu, mada i ona ima veoma važan uticaj. Žene koje su pronašle svoju svrhu i nešto oko čega su strastvene magnetski privlače muški pol. To može biti posao, hobi ili bilo šta što ženu toliko usrećuje da jednostavno isijava pozitivnu energiju i snagu, kada govori o tome. Izrazite svoju jedinstvenost i nemojte nikada da se trudite da mu pokažete i dokažete da ste iste ili slične njemu, već naprotiv – koliko ste svoje, samostalne, odane sebi i koliko vas stvari ispunjavaju i van veze sa njim.

Autentičnost

Mnoge žene prilikom ulaska u ljubavnu vezu žrtvuju svoje poglede, stavove i snove kako bi se uskladile sa svojim partnerom. Nažalost, to se ispostavlja kao kobna greška u kojoj žena gubi identitet, a muškarac počinje da je manje ceni. Suštinski, takav potez nije nešto čime ćete zadržati partnera, a ni način na koji ćete i same biti srećne u životu. Nepromenjive odluke o važnim životnim stvarima, stavovi, principi i uverenja - ono su što vas čini jedinstvenom, posebnom i snažnom i toga se nikada i ni po koju cenu nemojte odricati, jer upravo to je do vašeg identiteta koji vaš čini privlačnom.

Ženstvenost

Današnji način života često nam ukazuje na alarmantnu važnost samostalnosti, napornog rada i produktivnosti. Važnost ove tri stavke je neosporna, međutim kada počnete u svemu preuzimati inicijativu, donositi odluke bez saglasnosti svog partnera i ne dopuštati mu da on bude taj koji će vas barem malo razmaziti – dolazite do problema, jer će se muškarac u takvom odnosu osećati beskorisno i kao višak. Kao da vam nije potreban.... Dopustite mu da bude džentlmen, vam otvori vrata i pomogne da obučete kaput, pokažite svoju nežniju stranu kada se ušuškate pored njega u krevetu uveče – to je trenutak da vi "skinete masku" snažne i jake žene i dozvolite mu da vas on razmazi nežnošću i time ispuni svoju prirodno datu ulogu – da bude zaštitnik i oslonac, vaša "jača polovina".