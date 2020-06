Šta da radite ako ne možete u Grčku na more? Ovaj gospodin je došao na originalno rešenje

Upravo je to uradio 67-godišnji Fer Herts iz provincije Bergen op Zum u Holandiji.

Izgradio je model inspirisan grčkim ostrvom Santorini i sada sedi u svojoj bašti uz čašu crnog vina i zamišlja kako šeta uličicama grčkih ostrva.

Fer Geerts from Netherlands, Bergen op Zoom that visit Greece and the island often, built his own #Santorini! A model of 10sq. meters made from recyclable material!#VisitGreece #Greece pic.twitter.com/T4YvcZysgf