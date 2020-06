Grčka pica po receptu Dženifer Aniston: Preukusna i zdrava!

Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Omiljena glumica i omiljeno jelo - može li bolje?

Pica je već stotinama godina omiljeno jelo gotovo svakog kućanstva. No, kada se omiljeno jelo spoji s omiljenim holivudskim licem Dženifer Aniston - to znači dobitnu kombinaciju. Nije tajna kako je glumica veliki gurman, a to potvrđuje i njen recept za grčku picu. Nakon samog čitanja pripreme, priznajemo, već nam rastu zazubice. "Ova zdrava verzija italijanskog specijaliteta, odlična je za mame koje svoju decu žele da "prevare" da pojedu nešto zdravo, ali i za odrasle koji imaju isti problem", priznala je glumica koja, sudeći po njenoj zavidnoj figuri, zaista zna šta govori.

Sastojci:

testo za picu (možete napraviti sami ili kupiti gotovo)

sos od paradajza, šaka mocarela sira, 2 iseckane paprike, 2 kašičice maslinovog uljapola naseckanog luka, 2 šake rukole, 1 šaka crnih maslina, 1 režanj belog luka1 limun

Priprema:

Pećnicu zagrejte na 220 stepeni. Rasprostrite testo na pleh za pečenje. Prelijte ga maslinovim uljem, a zatim i sosom od paradajza. Na to rasprostrite luk, rukolu, sir, crne masline, paprike i beli luk. Pobrinite se da se rerna zagreje pre nego što u nju stavite picu. Kako bi testo bilo gotovo, mora se peći minimalno 15 minuta. Na kraju, dodajte delove limuna (ali, to je po izboru).