ŠEST PROMENA koje će se desiti u vašem organizmu ako izbacite iz ishrane mlečne proizvode!

Mlečni proizvodi su bogat izvor važnih hranjivih materija, ali sve više ljudi ima intoleranciju na laktozu.

Oni ne proizvode dovoljno enzima laktaze odgovorne za razgradnju laktoze (šećera u mleku) u glukozu i galaktozu. To znači da laktoza direktno odlazi u creva pre nego što je telo apsorbuje, što može izazvati simptome poput nadutosti, grčeva, dijareje i gasova.

Većina ljudi alergičnih na laktozu ima primarnu intoleranciju na laktozu, što znači da su u ranijem životu, na primer tokom detinjstva, mogli probaviti laktozu, ali kasnije su se javile probavne smetnje nakon konzumiranja mlečnih proizvoda.

Uz laktozu, veliki broj ljudi može biti osetljiv i na protein mleka kazein, te bi svako ko ima alergiju na laktozu trebalo da proveri postoji li alergija i na gluten.

"U slučaju alergije ili intolerancije na laktozu ili kazein, potrebno je strogo izbaciti sve mlečne proizvode. Kazein kao protein mleka prema nekim studijama utiče i na pogoršanje bolesti kao što su ADHD, te šizofrenije i drugih psihičkih bolesti", napominje nutricionista Alma Bunić.

Bez bolova u stomaku i osećaja nadutosti

Onog trenutka kada telo ne može da probavi laktozu, udigestivnom traktu se stvaraju kiseline i gasovi. A upravo to dovodi do dovodi do bolova u stomaku, osećaja ndutosti i gasova.

Kada prestanete da konzumirate mlečne proizvode, ti problemi nestaju, a možete i skinuti nekoliko kilograma.

Laktoza je šećer, a šećer doprinosi gojenju. Stoga, ishrana bez mlečnih proizvoda, podrazumeva i mnogo manje šećera, a to je jedan od prvih koraka ka mršavljenju.

Bolje varenje

Kada organizam ne može da svari mlečne proizvode, onda često imamo problema sa dijarejom do kojeg dolazi jer intolerancija na laktozu povećava količinu vode u crevima kada konzumiramo mlečne proizvode.

Sa druge strane, ako ih izbacimo iz ishrane, normalizovaće nam se stolica.

Zatvor takođe može biti simptom intolerancije. Nije uobičajen kao dijareja, ali i u slučaju zatvora doći će do olakšanja jer će probava bolje da radi, što znači i izbacivanje toksina iz organizma.

Zdravija creva

Kod ljudi koji ne tolerišu mlečne proizvode mlieko, sir i drugi mlečni proizvodi s aditivima mogu da izazovu upale u crevnim bakterijama.

Ti veštački sastojci mogu da dovedu do preteranog rasta gljivica i uzrokuju upalne procese u gastrointestinalnom traktu. A to može da dovede do zamaranja, iritacije želuca i mučnine.

Izbacivanjem mlečnih proizvoda naša creva će raditi bolje i obnoviće se zdrave bakterije.

Lepša koža

Naša tela izbacuju otpad i toksine na tri načina: mokrenjem, putem stolice i kroz pore. Osetljivost na mlečne proizvode se može pokazati i na koži u vidu akni, osipa, pa čak i ekcema.

Manje upalnih procesa u organizmu

Upale u organizmu predstavljaju ozbiljan problem, te mogu uzrokovati mnoge zdravstvene probleme, poput nepravilnog rada štitne žlezde ili bolova u zglobovima.

Izbacivanjem mlečnih proizvoda može se smanjiti pojava upala kod ljudi koji su alergični na njih. Naravno, ako smo zabrinuti zbog mogućih upala, a nemamo intoleranciju na laktozu, postoje drugi načini na koje ih možete smanjiti.

Dodavanje ribe i suplemenata u obliku ribljeg ulja u ishranu, ili konzumiranje više namirnica bogatih omega-3 masnim kiselinama kao što su avokado, orasi i ulja možemo smanjiti upalne procese.

Uz ishranu bogatu antioksidansima, vežbanje i meditacija takođe mogu da smanje upale uzrokovane stresom.