Ovo je sedam znakova da ste U VEZI KOJA JE TOKSIČNA: Ne dozvolite da vašim životom gospodare slatke reči manipulatora!

Ljudi ne manipulišu drugima zato što brinu za njih, nego zato što žele da ih kontrolišu. Međutim, manipulacija u emotivnim vezama često se maskira u ljubav, i zato predstavlja vid najperfidnijeg psihičkog zlostavljanja.

Ne dozvolite da vašim životom gospodare slatke reči manipulatora. Čvrsto se držite sopstvenog osećaja za kontrolu i sami odlučujte o sebi. Ako primetite da ovakva manipulacija postaje šablon koji se ponavlja, ne plašite se da napustite vezu. Jer, reč nije samo o kontroli, nego i o krajnje sebičnom ponašanju, od kojeg mogu patiti oba pola, ali su češće žrtve žene. Pred vama su sedam uobičajenih fraza manipulatora, a uz svaku donosimo i zdravorazumski odgovor kojim možete “poklopiti” nastojanja manipulatora.

1. Pogledaj šta si me naterala da uradim!

Nemam moć da te nateram na bilo šta. Ti si odabrao način na koji se ponašaš. Moraš da preuzmeš odgovornost za sopstvene postupke. Ja mogu samo za svoje.

2. Kako se i dalje može ljutiti na mene kada sam ti kupio ovaj divan poklon?

Moj oproštaj se ne može kupiti novcem. Lepo od tebe što si mi to kupio, ali, ako je ovaj poklon uslov za moj oproštaj, onda to nije poklon. Onda je to mito. Možeš ga zadržati.

3. Nemoj to da nosiš napolju. Daj da proverim tvoj telefon. Sa kim se dopisuješ? Nije da ne verujem tebi, nego ne verujem drugim ljudima.

Ne moraš da veruješ drugim ljudima. Samo treba da veruješ meni, da sam ti odana i iskrena. Ali, kada se ponašaš ovako, onda nagoveštavaš da sam ja ili prevarant, ili da sam veoma slaba ličnost. A ja nisam ni jedno ni drugo.

4. Želim da ostaneš kod kuće jer je to najbolje za našu decu. Samo želim da se pobrinem za vas.

Najbolje što se može dogoditi mojoj deci je da imaju majku koja je srećna i zadovoljna. Izbor je na meni, da li ću ostati kod kuće ili ću ići na posao. Radeći ono što me čini srećnom, učim našu decu da steknu samostalnost u njihovim životima. Da li je to što me pritiskaš da vodim život kakav ne želim zaista briga za mene? Ili je samo stezanje obruča oko mog života? (Ovo važi i u obrnutom smeru, kada manipulativni partner želi da vas prisili na posao koji ne želite).

5. Znam šta osećaš povodom toga, ali želim da to učiniš na moj način. To je ono što je najbolje za nas.

Ono što je najbolje za nas je da donosimo odluke kao par. A šta je najbolje za mene jeste da se moj glas čuje i poštuje. Da li je tvoj način zaista dobar za oboje, ili samo za tebe?

6. Ako me napustiš, učiniću nešto loše sebi

Ako te muče misli o samopovređivanju ili samoubistvu, moraš potražiti stručnu pomoć. Ili ću ja to učiniti. Donela sam odluku i objasnila zašto sam to učinila. Ne vraćam se.

7. Znam da ne želiš decu odmah, ali hajde da ipak probamo. Samo želim da budemo porodica.

Postoji mnogo načina da budemo porodica, a zajednički imenitelj svih je da poštujemo jedno drugo. Moje je pravo da odlučim kada, i koliko dece ćemo imati. Reći ću ti kada budem spremna, nadam se da ćeš biti i ti.

Budite na oprezu od manipulatora, i ne plašite se da ga napustite na vreme. Samo vi imate pravo da kontrolišete svoj život.