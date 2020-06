Rak jajnika je nateže ustanoviti: Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, hitno se obratite lekaru!

Ova podmukla bolest ne pokazuje jasne simptome sve dok se ne razvije, zato dobro osluškujte svoje telo.

Više stotina hiljada žena širom sveta oboli od raka jajnika i on postaje sve češće oboljenje. Prve simptome je teško ustaoviti, zato je važno pratiti i najmanju promenu na telu.

Rak jajnika se ne registruje tako lako sve dok ne dođe do 3. ili 4. faze. Razlog za to je prostor u kojem se rak nalazi, a to je abdomen i karlica. Kako rak napreduje, u pomenutom području ima sasvim dovoljno prostora da bi se organi pomerali, a usled čega je simptome veoma teško primetiti.

Sve dok ne dođe do manjka prostora ne dolazi ni do simptoma. Ipak, čak i tada znaci mogu biti prilično uobičajeni. Međutim, u slučaju da primijetite neki od sledećih simptoma, obavezno se obratite doktoru.

Krvarenje

Neredovno menstrualno krvarenje (krvarenje koje se pojavljuje između ciklusa, u neredovnim razmacima) najčešće se javlja kod žena koje imaju stromalni tumor jajnika. Stromalni tumori proizvode estrogen koji može uzrokovati periodično krvarenje, a do kojeg može doći čak i nakon menopauze.

Nadimanje

Ovo je veoma česta pojava kod većine žena, posebno kada je reč o PMS-u. Međutim, ukoliko konstantno imate ovaj simptom, bilo bi i više nego mudro da se što pre obratite doktoru.

Povećan osećaj sitosti

Do nakupljanja tečnosti može doći usled rasta i razvoja raka jajnika.

Problemi sa disanjem

Kasni stadijumi raka jajnika mogu da dovedu do problema sa disanjem. Kako tumor raste, on može početi da pritiska pluća i onemogućiti sposobnost normalnog udisanja i izdisanja vazduha.

Grčevi

Često ih ima skoro svaka žena, posebno za vreme menstruacije. Upravo iz tog razloga ih i ne povezuju sa bilo čim drugim. Međutim, uopšte nije neuobičajeno za tumor koji se razvija u karlici da izaziva bol u donjem delu stomaka. A s obzirom na to da je ovaj nelagodni bol prilično sličan menstrualnim grčevima, većina žena pretpostavlja da je reč o benignoj stvari.

Bol u leđima

Usled raka jajnika može doći do pojave bola u leđima, kada se tečnost akumulira u karlici ili kada se tumor širi u abdomenu ili karlici, a čime direktno nadražuje tkivo u donjem delu leđa.

Loša probava

Zapravo, ovdje je reč o gorušici i gasovima.