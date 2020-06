LJUDI U BRAKU PRIZNALI ZA ČIM NAJVIŠE ŽALE: Nećete verovati šta se sve nalazi na njihovim listama

Izvor: Still, Foto: TV Pink Printscreen | |

Mnogi ljudi u braku kažu da im je žao što su propustili neke prilike pre nego što su izrekli sudbonosno "da".

Neki od njih sada su anonimno napisali za čim tačno žale - od toga da nisu još malo pričekali pa do toga da nisu sastavili predbračni ugovor.

"Žao mi je što nisam rodila dete pre nego što sam se udala. Moj suprug je divan, ali on ima četvoro dece i odlučio je da je "to za njega to". Nije mi žao što sam s njim, ali bih volela da sam i ja u brak ušla s detetom jer sam se toga odrekla zbog njega."

"Volela bih da sam malo smršavla pre braka. Gledam slike s venčanja i plače mi se kad vidim sebe."

"Žao mi je što nisam pre shvatila da je moj suprug psihički bolestan i koliko je teško njegovo stanje. Sada smo već 20 godina u braku i definitivno se osećam kao da sam tu zaglavila."

"Volela bih da sam pre braka otvoreno svima rekla da sam bis*ksualna. Čini mi se da me ljudi više osuđuju zbog mojih s*ksualnih sklonosti prema muškarcima i ženama jer imam muža."

"Da sam barem bolje upoznala suprugovu porodicu pre nego smo se venčali. Nepodnošljivi su, a da sam to znala, možda se ne bih ni odlučila na brak s njim."

"Žao mi je što nisam više putovala i bila u vezama s drugim ženama. Često o tome razmišljam, ali sada je kasno."