Samo za čitaoce portala Pink.rs: Najpoznatiji srpski avanturista, koji ŽIVI da bi putovao, NAUČIĆE VAS kako da zavrtite globus i do najudaljenije tačke stignete ZA MALE PARE

Aleksandar Tasić, na Instagramu poznatiji kao Putriota, ceo život je imao samo jedan san. Da proputuje celu planetu. Danas je iza sebe ostavio čak 40 zemalja, na 1.000 gradova, a svoje pratioce uči kako da putuju za male pare.

Ovaj avanturista, koji je stekao veliku popularnost na Instagramu, od danas će pisati svoja iskustva za naše čitaoce. Počećemo sa putovanjima iz Srbije, jer je zbog pandemije virusa COVID-19, skoro nemoguće planirati putovanja u neke daleke destinacije. Kasnije će nas Aleksandar "povesti" na turu u Černobilj, Vijetnam, Tajland... Naučiće nas kako da za male pare obiđemo zemlju svojih snova.

- Novinar sam po struci, pisac po ubeđenju. Studirao ovo prvo jer sam želeo da pišem. To sam i radio. Razne sveske na linije i kvadrate tokom detinjstva punio sam izmišljenim pričama, pesmama, crtežima. Putovao sam od malih nogu, u početku po mislima, mašta je bila gorivo. Zatim sam šetao evropskim drumovima, završio u svetskim džunglama. Prirodnim i betonskim. Živeo sam u ubeđenju da je sva ta kaldrma naša. Pečati u pasošu samo su uspomene i potvrda da rastemo. Istina je, putovanja su me izgradila u ono zbog čega me drugi vole i što sam naposletku i sam kod sebe zavoleo - priča Aleksandar.

Aleksandar je po završetku studija radio u struci i van nje.

- Baš svaki zarađeni dinar trošio sam na putovanja, malim koracima zavrteh sobni globus. Sećam se da su se avanture u početku dešavale jednom do dva puta godišnje, potom su počele rasti. I ja sa njima. Danas ih ne brojim; isključivo samo prazne stranice u bordo knjižici. Izimeđu dva putovanja iščitavao sam forume, provodio sate istražujući: kako najjeftinije stići, gde spavati i šta jesti. Kome, od koga, zbog čega - priča Aleksandar.

- Mislim da je to bila ljubav na prvi pogled. Nedugo zatim, pokrenuh svoj blog u kojem sam sumirao sve ono o čemu sam čitao. Piskarao o mestima koja sam posetio ili koja tek treba. Tada sam se, kao i sada, pre svega fokusirao na pitanje „kako najjeftnije doći do nekog grada“ jer je to ipak najčešća enigma za većinu putnika ili onih koji žele da se oprobaju u tom najlepšem zvanju na svetu. Umorih se vremenom govoreći da ipak nisam vlasnik nekog pozamašnog bankovnog računa, samo zato jer toliko putujem - kaže Aleksandar koji će od danas, samo za čitaoce portala Pink.rs pisati svoje putopise.

- Razbijam stereotipe o tome, pre svega na svojim društvenim mrežama, ali i kroz tekstove. Da, moguće je putovati sa malo novca, tačka. Želim da svako ko pročita moju neku rečenicu, otputuje, jer tako ćemo se najbolje razumeti - zaključio je Putriota.

