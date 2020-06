Odmor ne služi samo za punjenje baterija, već i za potpunu NEGU lica i tela

Ne zanemarujte trenutke odmora ukoliko želite da vaše telo bude zdravo i lepo. Kako bi odmor bio potpun, treba ispratiti nekoliko saveta. Zahvaljujući njima telo će blistati, zdravo i sveže!

Većinu ljudi savlada umor na putu sa posla i jedva čekaju da se sruče u krevet. Ipak, ne mogu to odmah! Ostatak dana ispunjen im je obavezama u toplini svoga doma. Drugu grupu, kako sami navode, prati osećaj teskobe i stalan osećaj da nešto treba da završe! Vremenom, postaje sve teže! Čak i zdravlje može da strada!

Šta se desilo?

Telo se umorilo toliko da se prirodni bioritam pomera. Sve što je potrebno jeste odmor, ali kvalitetan odmor kojim će se nadoknaditi propušteno vreme. Kada kažemo kvalitetan, ne mislimo na egzotične destinacije ili daleke krajeve sveta. Čitavom telu i naravno umu mogu pružiti nezaboravan odmor pristupačne destinacije, pa čak i toplina doma ukoliko se isprati nekoliko pravila. Zato, krenimo redom!

Tajmiranje odmora

Tajmiranje odmora je važno kako bi se potpuno opustili. Većina pomisli da je u redu javljati se na poslovni telefon u toku odmora, jer oduzima nekoliko trenutaka vremena, ali telo se zbog toga ne prebacuje u totalni režim relaksacije. Vreme za odmor treba da bude deo zacrtanog plana.

Na uređajima postoje releji koje omogućavaju vreme rada i vreme odmora. Naš organizam traži isto! Postepeno smanjivanje aktivnosti privikava mozak na režim odmora. Stručnjaci navode da je potrebno svaki dan, pružati sebi dva sata relaksacije uz omiljenu muziku ili toplu kupku. Lagano se može povećavati doza odmora, tako da se mozak potpuno prepusti uživanju i otvori sva čula. Na taj način se prilagođava na opušten, miran san i uživanje i “pune se baterije”

Redovni i kvalitetni obroci u toku odmora

Bez obzira na godine telo zahteva redovne i pravilne obroke, kako bi moglo potpuno da se opusti i regeneriše. Sada nema opravdanja za preskakanje doručka! Organizmu su potrebna tri glavna jela i dve užine. Lagana hrana u letnjim mesecima olakšava varenje, dajući osećaj poletnosti. Zimi je potrebna veća količina žitarica i masti kako bi telo održalo telesnu temperaturu i ostalo u punoj snazi.

Nema većeg zadovoljstva od uživanja u ukusnoj hrani sa dragim ljudima i bez žurbe. Planirajući dnevni meni unosite u organizam zdrave namirnice, zaboravljajući na usputnu brzu hranu iz kioska. Nije komplikovano, jednom limunadom čovek prosečne težine nadoknadi dnevne potrebe za vitaminom C. Banane i drugo tropsko voće prepuno je vitamina B grupe, dok domaće zeleno povrće vraća snagu krvi, dajući potrebno gvožđe i aminokiseline. Naravno da treba unositi svakodnevno pomenute namirnice, ali u žurbi retko ko bude usresređen na hranu. Zato je potrebno izdvojiti vreme za kvalitetan odmor koji podrazumeva zdrave obroke koji prijaju čitavom telu.

Nega tela toku odmora je nezaobilazna

Preporučuje se dodatna nega tela u toku odmora kako bi ostali mladoliki, bez bora. Na lice svakodnevno utiče stres, nesanica i prenatrpani rasporedi tako da ono prosto vapi za dodatnom pažnjom. Koža generalno oseća posledice ukoliko joj nije pružen kvalitetan odmor, pa počinje da svrbi usled dehidratacije ili da prerano stari. Unošenjem što više tečnosti, navode stručnjaci, osvežavamo površinski sloj kože koji izgleda meko i nežno na dodir.

Tajmiranje čvrstog i redovnog sna smanjuje bore i podočnjake

Stručnjaci navode u svojim istraživanjima da je potrebno šest do osam sati sna. Trik je u nezaobilaženju takozvane REM faze sna, koja se najčešće događa do ponoći. Idealnim odlaskom na spavanje smatra se vreme od 11 do 12 sati noću, kako bi se telo potpuno regenerisalo. Sada nema opravdanja, tajmiranje ovakvog režima sna moguće je u toku odmora!

Autor: Pink.rs