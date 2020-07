Zašto je morsko prase idealan kućni ljubimac: Pet razloga da se još više zaljubite u neodoljive glodare!

Izvor: Still, Foto: Unsplash.com | |

Vole da se igraju i uživaju u društvu i pažnji, zbog čega su pravi mali zabavljači

Morski prasići su simpatični i dobroćudni čupavci s kojima nikada nije dosadno. Vole ljude, uživaju u hrani, a briga oko ovih neodoljivih glodara je vrlo jednostavna. Ako planirate da obradujete dete kućnim ljubimcem, morsko prase je savršen izbor. Evo i zašto:

1. Karakter

Morski prasići spadaju u najdobroćudnije kućne ljubimce. Ove životinjice su plašljive i impulsivne, i treba ih naučiti na ljudski dodir, a jednom kada vas prihvate, postaće prave male maze. Za razliku od zečeva i hrčaka koji će vas, ako se osete ugroženo, rado gricnuti, morsko prase gotovo nikada ne pokazuju nikakve znake agresivnosti. Ako im se ne sviđa vaše ponašanje, oni će vas upozoriti tihim predenjem ili će zbrisati u svoju kućicu. Vole da se igraju i uživaju u društvu i pažnji, zbog čega su pravi mali zabavljači. Ako nemate puno vremena za svoje životinjice, preporuka je da kupite dva morska praseta, jer će tako biti mnogo srećniji.

2. Održavanje

Kako bi bili zdravi i srećni, morskim prasićima je potrebno osigurati dovoljno velik "dom". Nije im potrebna nikakva rešetka već samo plastična, četvrtasta posuda dubine 15 do 20 centimetara jer se oni, za razliku od zečeva, ne penju i ne skaču. Podloga može da bude od piljevine, koja nije skupa, ili od sintetičkog flisa koji se može oprati i ponovo koristiti. Morski prasići su vrlo čiste životinje pa im kućicu treba očistiti jednom nedeljno. Ne treba ih četkati (osim dugodlakih) niti kupati, a odlazak kod veterinara nije potreban ukoliko je životinja u kući, jede i vesela je

3. Bolesti

Po prirodi su vrlo zdrave životinje koje će, ako ih zdravo hranite i redovno održavate njihov "stančić", biti srećne i mogu da dožive lepe godine. Prosečan životni vek im je oko 7 godina, ali neki mogu da dožive i više. Kako bi ih zaštitili od bolesti važno ih je držati na mestu u vašem stanu koje nije izloženo promaji. Iako možete da ih kupate, nije preporučljivo jer mogu da dobiju upalu pluća ili, ako im voda uđe u uši, i upalu uha.

4. Oprema

Što se opreme tiče, jedino što im je potrebno je posuda u kojoj će boraviti, kućica u kojoj će se sakriti i spavati, pojilica za vodu (nikako posudica) i posudica za hranu. Ako želite da zabavite svog čupavog prijatelja, napravite mu tunel od kartona ili mostić od grančica. Ovi simpatični čupavci vole igru pa ih možete izvaditi iz kućice i staviti u improviziranu igraonicu gde možete da se igrate s njima.

5. Ishrana

Morski prasići nisu zahtevne životinje. Oni su pravi maleni gurmani čija ishrana je vrlo raznolika. Ovaj maleni glodar glasom će vam dati do znanja da je vreme za hranjenje. Ali, treba da budete umereni, jer ove simpatične izjelice vole da grickaju do mile volje. Glavna hrana morskog praseta (80 % dnevne ishrane) je seno koje moraju da imaju stalno i to u neograničenim količinama, kao i gotova dehidrirana hrana (bez žitarica). Što se svežih namirnica tiče, slatkim glodarima svaki dan omogućite sveže voće (sve voće koje ima više od jedne koštice poput jabuke, kruške, jagode, pomorandže, mandarine, bobičastog voća…) i povrće (sve osim žitarica, mahunarki i ljutog povrća poput belog luka, đumbira, luka i papričice). Namirnice moraju da budu oprane, sveže i suve.