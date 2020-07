Mikrobiolog dokazao šta tačno radi zaštitna maska: Fotografije jasno pokazuju sve! (FOTO)

Iako lekari i naučnici konstantno upozoravaju na nošenje zaštitne maske u javnosti kako bi se smanjilo širenje korona virusa, mnogi još uvek veruju da ih to ne može zaštititi.

Mikrobiolog Ričard Dejvis je zbog toga izveo eksperiment i rezultatima zapanjio sve. Na Twitteru je objavio fotografije eksperimenta i dokazao koliko maske za lice i socijalna distanca smanjuju širenje zaraze.

U eksperimentu je koristio Petrijeve šolje napunjene agarima, želatinoznom supstancom dobijenom od crvene alge koja pomaže razmnožavanju mikroorganizama. Nakon obavljanja svake radnje, Dejvis je rekao kako su se u posudama na koje su spuštale respiratorne kapljice iz njegovih usta slivale kolonije bakterija.

U prvom eksperimentu prikupio je bakterije pevanjem, pričanjem, kijanjem i kašljanjem, sa maskom i bez nje. Pokazao je da se bakterije, dok je nosio masku, nisu gotovo uopšte širile, dok je bez maske rezultat zastrašujući.

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.



Two simple demos:



First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU